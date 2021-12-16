Ночное ДТП на трассе «Таврида»: фура снесла остановившиеся легковушки

Ночное ДТП на трассе «Таврида» в 45 км от Керчи осложнило движение транспорта по данному участку с утра. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в час ночи, в Ленинском районе по направлению к Керчи.

Водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящие транспортные средства, — рассказали в ГИБДД. — В результате фура выехала за пределы проезжей части в кювет. Транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

С утра на месте аварии велись работы по ликвидации последствий ДТП. Грузовик извлекли из кювета на трассу. Движение транспорта было организовано только по одной полосе.

Фото: KERCH.COM.RU и ВК, Автопартнер Крым.

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