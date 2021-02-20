Ночной пожар в Кореизе: 14 человек остались без крыши над головой. Погоельцам нужна помощь

В 4:430 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в одной из квартир двухэтажного жилого дома в южнобережном Кореизе (на ул. Парковый спуск). По прибытию первого пожарноспасательного подразделения было установлено, что площадь пожара составляет 130 кв. метров. Пожар сопровождался сильным задымлением, была угроза распространения огня на соседние квартиры.

В связи с этим в 04.45 час. пожару присвоен №2 ранг пожара, запрошены дополнительные силы: служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Крым, цистерна МБУ ГО Ялта РК «Зеленстрой» для дополнительного обеспечения воды. Одновременно с этим крымские огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы провели эвакуацию жильцов дома. К счастью, в одной из квартир, где наблюдалось сильное задымление, сработал автономный пожарный извещатель. Благодаря этому многодетная семья вовремя покинула помещение, избежав серьезной угрозы отравления угарным газом, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В результате мер, принятых пожарноспасательными подразделениями и другими службами взаимодействия, проведена эвакуация 14 человек, в том числе из них 2 детей, спасена женщина 1980 г.р., которая госпитализирована в ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница».

В 8:35 огонь был локализован на площади 130 кв. метров. Еще через час – полностью потушен.

Жильцы дома, оставшиеся без жилья в результате пожара, временно размещены в пансионате «Дом творчества им. А.П. Чехова». С ними работают психологи Главного управления МЧС России, которые оказывают психологическую помощь пострадавшим и помогают справиться с ситуацией. Всего для ликвидации пожара было привлечено: от территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС 47 человек и 17 единиц техники, из них от МЧС России: 35 человек личного состава и 11 единиц техники, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Как уточнил руководитель Кореизского территориального органа администрации Ялты Рамиль Мурсакаев, одна женщина, которая надышалась дымом, доставлена в Ливадийскую больницу. Еще двое погорельцев – отец и дочь – размещены в МУП «Ялтинский пансионат СОК «Смена», а остальные находятся у друзей и родственников.

Пострадали шесть квартир, а вместе с ними и имущество жителей. Сейчас срочно требуется любая одежда для двух погорельцев: мужская 52-го размера и женская 44-46 размеров, которую можно принести в Кореизский территориальный орган Администрации города Ялта по адресу: пгт Кореиз, Севастопольское шоссе, 27. Тел. 24-23-15, — рассказал Рамиль Мурсакаев.

По информации директора Ялтинского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Жанны Кислицы, сейчас представители службы работают на месте индивидуально с каждой семьей. В частности, выясняется, уцелели ли документы и нужна ли помощь с размещением. Кроме того, погорельцам будет оказана материальная помощь по муниципальной программе «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории граждан муниципального образования городской округ Ялта на 2018-22 годы».

Во время тушения пожара пострадала квартира семьи Прозор, в которой подрастают дети 13, 8 и 4 лет, и им тоже необходима помощь. На данный момент нужны куртки на рост 155, 140 и 115 см, а также обувь 28, 35 и 36 размеров. Также семья нуждается в школьных принадлежностях и одежде, бытовой технике и строительных материалах. Для учебы детям нужен ноутбук. Всё это можно передать маме семейства — Юлии Прозор, её номер телефона: +79780832228, — отметила Жанна Кислица и добавила, что сейчас также уточняется информация, какая помощь необходима остальным погорельцам.

Жителям ещё одной квартиры, которая полностью выгорела, необходимы стройматериалы, мебель, бытовая техника, посуда, одежда, обувь. Телефон для связи Романенко Елена Семёновна — +79788515378.

Семье Беликовых, у которых огонь также полностью уничтожил квартиру, срочно требуются мужские вещи: обувь (размер 43-44), куртка (размер 54), женские вещи: брюки, колготы, куртка (рост — 1,42), обувь (размер 35), средства гигиены, мобильный телефон. Вещи можно оставить в Кореизском территориальном органе или отвезти в СОК «Смена», где в данный момент живут погорельцы.

Тем временем, прокуратура Ялты проверяет обстоятельства возникновения пожара в жилом доме, расположенном по улице Парковый спуск в поселке Кореиз. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чьё имущество пострадало, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

Фото: ГУ МЧС России по РК.