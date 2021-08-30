Ночной заплыв на «Омеге» едва не закончился трагедией. Севастопольские спасатели успели вовремя

Этой ночью (в 1:52) севастопольские спасатели получили сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, подающему голосовые сигналы в акватории бухты Круглая (Гагаринский район, пляж «Омега»).

К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Омега» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели эвакуировали пострадавшего из воды катером и передали бригаде скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники полиции, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

От ГКУ ЦГЗ г. Севастополя было задействовано 7 человека личного состава и 1 плавсредство.