Ночной пожар в крымском селе Шафранное. Огонь едва не уничтожил весь дом

Накануне поздно вечером (в 23:05) в МЧС поступил сигнал о пожаре в селе Шафранное (Симферопольский район). Загорелась кровля частного жилого дома. Огонь в считанные минуты мог распространиться на весь дом.

В течение часа возгорание было полностью локализовано и ликвидировано. Площадь его составила 90 квадратных метров. Тушение пожара осложнял сильный, порывистый ветер. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось отбить от огня 3 жилых комнаты. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Причины пожара устанавливают эксперты, но скорее всего огонь стал распространяться по крыше из-за проблем с дымоходом. Пожары, связанные с печным отоплением, в крымских сёлах – не редкость.