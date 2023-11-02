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Ночной пожар в Симферопольском районе
Фото: МЧС РК

Ночной пожар в Симферопольском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:08 02.11.2023

Сегодня в 00:01 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступил сигнал о пожаре в селе Пионерское (в Симферопольском районе).

По прибытии стало известно, что территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и ликвидировали пожар в течение 20 минут. Его площадь составила 10 квадратных метров,  — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают эксперты.

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