Ночной пожар в Симферопольском районе

Сегодня в 00:01 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступил сигнал о пожаре в селе Пионерское (в Симферопольском районе).

По прибытии стало известно, что территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. Сотрудники пожарной охраны проложили рукавные линии и ликвидировали пожар в течение 20 минут. Его площадь составила 10 квадратных метров, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают эксперты.