«Ночные волки» не будут отменять мотопробег в честь шестой годовщины Русской весны в Крыму

Праздничный автомотопробег, посвященный шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией, обязательно состоится, несмотря на угрозу распространения коронавируса, заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург).

Автомотопробег обязательно состоится. Все планы остаются в силе. Для нас это знаковое и символическое мероприятие. У байкеров короны нет, поэтому и коронавируса не будет. Видите — короны на мне никакой нет, впрочем, любой вирус с нас мигом ветром сдует, — сказал Хирург РИА Новости .

Ранее ряд российских регионов, включая Москву, ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе были отменены фестивали «Крымская весна», посвященные годовщине воссоединения полуострова с Россией. Кроме того, оперативный штаб по борьбе с инфекцией рекомендовал федеральным органам исполнительной власти и субъектам РФ сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных.

К слову, после автомотопробега «Ночные волки» высадят на горе Гасфорта (под Севастополем) деревья. Акцию назвали «Русский лес».