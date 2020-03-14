Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | «Ночные волки» не будут отменять мотопробег в честь шестой годовщины Русской весны в Крыму

crimeapress_news

«Ночные волки» не будут отменять мотопробег в честь шестой годовщины Русской весны в Крыму
Фото: ФБ

«Ночные волки» не будут отменять мотопробег в честь шестой годовщины Русской весны в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:56 14.03.2020

Праздничный автомотопробег, посвященный шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией, обязательно состоится, несмотря на угрозу распространения коронавируса, заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург).

Автомотопробег обязательно состоится. Все планы остаются в силе. Для нас это знаковое и символическое мероприятие. У байкеров короны нет, поэтому и коронавируса не будет. Видите — короны на мне никакой нет, впрочем, любой вирус с нас мигом ветром сдует, — сказал Хирург РИА Новости.

Ранее ряд российских регионов, включая Москву, ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе были отменены фестивали «Крымская весна», посвященные годовщине воссоединения полуострова с Россией. Кроме того, оперативный штаб по борьбе с инфекцией рекомендовал федеральным органам исполнительной власти и субъектам РФ сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных.

К слову, после автомотопробега «Ночные волки» высадят на горе Гасфорта (под Севастополем) деревья. Акцию назвали «Русский лес».

«Ночные волки» не будут отменять мотопробег в честь шестой годовщины Русской весны в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.