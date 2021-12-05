Ноябрь в Крыму был дождливым, как это сказалось на реках и водохранилищах полуострова

Запасы воды понемногу уменьшаются, но поводов для тревоги пока нет.

В Крыму, в отличие от двух предыдущих осенних месяцев с недобором осадков, в ноябре в бассейнах большинства рек выпали осадки, которые носили локальный характер. Об этом сообщили в Гидрометцентре Крыма.

В верховье рек Кача, Бельбек, Биюк-Карасу, Малый Салгир выпало 29-56 мм осадков, что составило норму. В бассейне реки Черная, у cела Родниковское наблюдалось наименьшее количество осадков 8 мм или 11 % нормы, а в бассейнах остальных рек северного предгорья и ЮБК выпало 23-35 мм осадков, что было в пределах 46-76% нормы, — рассказали гидрологи.

Ситуацию спасли ноябрьские дожди и снег в горах. По сведениям горных метеостанций количество осадков на плато Ай-Петри составило 77% нормы, в районе Ангарского перевала — 64% нормы.

Благодаря выпадению существенных осадков в бассейнах основных рек средние расходы воды были несколько выше октябрьских. Лишь на большинстве рек в селевых бассейнах округов Алушты, Судака и Феодосии оставались пересохшими. Средние за месяц расходы воды на реке Демерджи и Коккозке были в пределах нормы, на реках Кача, Черная, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол, Кучук-Узенбаш, Биюк-Узенбаш и в низовье Бельбека — в пределах 7-34 % нормы, а на остальных реках в пределах 42-54 %, — отметили в Гидрометцентре.

Приток воды в водохранилища естественного стока составил:

— Белогорское – 0,725 млн. кубометров,

— Симферопольское – 0,777 млн. кубометров,

— Счастливенское – 0,518 млн. кубометров,

— Чернореченское – 0,932 млн. кубометров,

— Партизанское — 0,463 млн. кубометров.

Продолжается сработка запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу зимы составил 105.99 млн. кубометров, что на 6 миллионов кубов меньше, чем месяц назад.

Отметим, что начало декабря в Крыму также выдалось дождливым, специалисты отмечают, водоснабжению Крыма пока ничего не угрожает. Подробно о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ .