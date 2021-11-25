Нотариальная палата города Севастополя: урок правовой грамотности для детей, оставшихся без попечения родителей

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович совместно с помощником нотариуса Светланой Васильевой навестили воспитанников севастопольского детского дома (Государственное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом») и провели урок правовой грамотности.

Встреча прошла в формате домашнего чаепития. Для воспитанников центра это был двойной урок. Дети на практике учились правилам гостеприимства, они сами разливали чай, угощали конфетами и ухаживали за гостями во время застолья. Во время трапезы, Ольга Николаевна рассказывала детям о видах юридической ответственности, об ответственности несовершеннолетних и о правилах юридически-грамотного поведения, после наступления совершеннолетия. В процессе беседы, разговор плавно перешел к профессиям, в которых каждый из присутствующих детей видит себя в будущем, об их заветных мечтах и о том, как эти мечты воплотить в жизнь. Встреча получилась по-дружески теплая, каждый из детей проявил свою индивидуальность, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

В завершении встречи, представители нотариата подарили детям подарки — технику для оборудования учебной мастерской (точильный станок, электрический рубанок), уличный пылесос-измельчитель для уборки придомовой территории, две гладильные доски для размещения на спальном этаже и медицинские весы для оборудования кабинета медсестры.

Дети, тоже не остались в долгу и подарили две чудесные мягкие игрушки — котика, которые сшили собственноручно.

Источник: Нотариальная палата Севастополя