Нотариальная палата Севастополя: график приёма граждан нотариусами в режиме «повышенной готовности»

«Дежурные» нотариальные конторы Севастополя на период действия Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года№239 по сокращенному графику работы.
Убедительная просьба, записываться на прием предварительно и иметь с собой маску и перчатки, — подчёркивают в Нотариальной палате Севастополя.
|ФИО Нотариуса/временно исполняющего обязанности нотариуса
|Адрес
Нотариальной конторы
|Телефон
|График работы
|Ленинский район
|Боровская Елена Анатольевна
|ул.Ленина, 52
|547227
8(978)8173803
|Понедельник-пятница 10-17
|Будзиновская Зоя Александровна
|ул.Демидова,13
|45-40-02
8(978)7493424
|Понедельник-пятница 10-17
|Васильева Светлана Валентиновна-врио (контора нотариуса Сарахман Г.А.)
|ул. Новороссийская 10-2
|555096
8(978)7506160
|Понедельник-суббота 10-16
(по предварительной записи)
|Войниканис-Мирская Елена Валериевна
|пр-т Генерала Острякова, д.1, к.46Б
|8(8692)44-35-89
8(978)0597073
|Понедельник-пятница 14-17
(по предварительной записи)
|Водяхина Ольга Александровна
|ул. Ленина, 62-1
|47-36-00
8(978)8988657
|Понедельник-пятница 10-17
(по предварительной записи)
|Егорова София Ивановна
|ул. Коммунистическая, 4а
|54-95-75
53-78-20
8(978)7962008(консультант)
|Понедельник-пятница 10-17
(по предварительной записи)
|Кириченко Елена Васильевна
|ул. Маршала Бирюзова, 19
|44-01-88
|Понедельник-пятница 10-13
(по предварительной записи)
|Кирюхина Наталья Анатольевна
|ул. Гоголя 8-33
|8 (978)7045554
|Понедельник-пятница 09-12
|Петренко Татьяна Зиябутиновна
|ул. Б.Морская, 24
|55-71-17
|Понедельник-четверг 10-14
|Полякова Злата Владимировна
|ул. Одесская, 17
|54-72-01
8(978)7038817
|Понедельник-пятница 14-19
(по предварительной записи)
|Прекраснова Инна Валентиновна
|ул.Воронина, 10
|8(978)7444939
|Понедельник-пятница 13-15
(по предварительной записи)
|Руденко Элла Александровна
|ул.Б.Морская, 33
|8(978)8441696
8(978)2192829
|Понедельник-пятница 10-16
(по предварительной записи)
|Суслин Евгений Александрович
|ул. Ленина,47
|45-57-16
|Понедельник-пятница 10-17
|Танкова Юлия Юрьевна
|ул.Маршала Бирюзова, 42А
|40-41-44
|Понедельник-пятница 10-13
(по предварительной записи)
|Усенко Тамара Тимофеевна
|ул. Партизанская, 5
|45-26-04
|Вторник-пятница 10-15
|Фарина Галина Виватовна
|ул. Н.Музыки, 6-2
|8(978)7507370
|Понедельник-пятница 10-17
(по предварительной записи)
|Явтух Марина Валерьевна
|ул. Гоголя 26-1
|8(978)0679788
|Вторник-суббота 10-17
(по предварительной записи)
|Гагаринский район
|Дёмина Дарья Игоревна, осуществляет выезд
|ул. Ерошенко,9
|8(978)8475565
|Понедельник-пятница 10-17
|Каленкович Ольга Николаевна
|пр-т Октябрьской Революции, д.33
|8(8692)47-15-68
8(8692)47-15-63
|среда, пятница 11-15
(по предварительной записи)
|Мукатин Владимир Сергеевич
|Пр. Гер. Сталинграда,24а
|41-12-98
8(978)7199060
|Понедельник-пятница 10-17
(по предварительной записи)
|Рыжкова Наталья Викторовна
|ул. Дм. Ульянова,1
|8(978)0583306
|Понедельник-суббота 10-16
(по предварительной записи)
|Ярмоленко Наталья Геннадьевна
|пр. Октябрьской Революции, 61В
|45-32-12
|Понедельник-пятница 10-17
|Нахимовский район
|Северин Дмитрий Николаевич
|ул. Героев Севастополя, д.27, кв. 20
|8(8692)40-51-70
8(8692)40-48-82
|Понедельник-пятница 10-15
(по предварительной записи)
|Нахимовский район (Северная сторона)
|Коваленко Валерия Вадимовна
|ул. Громова,52
|8(978)7193192
|Понедельник-пятница 10-15
(по предварительной записи)
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