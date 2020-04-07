Нотариальная палата Севастополя: график приёма граждан нотариусами в режиме «повышенной готовности»

«Дежурные» нотариальные конторы Севастополя на период действия Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года№239 по сокращенному графику работы.

Убедительная просьба, записываться на прием предварительно и иметь с собой маску и перчатки, — подчёркивают в Нотариальной палате Севастополя.