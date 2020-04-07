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Нотариальная палата Севастополя: график приёма граждан нотариусами в режиме «повышенной готовности»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:20 07.04.2020

«Дежурные» нотариальные конторы Севастополя на период действия Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года№239 по сокращенному графику работы.

Убедительная просьба, записываться на прием предварительно и иметь с собой маску и перчатки, — подчёркивают в Нотариальной палате Севастополя.

источник: Нотариальная палата Севастополя

Нотариальная палата Севастополя: график приёма граждан нотариусами в режиме "повышенной готовности"

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