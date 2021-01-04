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Нотариальная палата Севастополя оказала благотворительную помощь местному Дому малютки
фото: пресс-служба Нотариальная палата Севастополя

Нотариальная палата Севастополя оказала благотворительную помощь местному Дому малютки

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:06 04.01.2021

Нотариальная палата города Севастополя ежегодно оказывает благотворительную помощь севастопольскому Дому малютки (ГБУЗ Севастополя «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и психики»), нотариусы навещают сотрудников и воспитанников, дают профессиональные консультации, помогают в решении текущих вопросов, касающихся деятельности этого учреждения.

2020 год внес свои коррективы в привычный порядок взаимодействия нотариата с детскими учреждениями. Строгий режим карантина, действующий в связи с пандемией covid-19, не позволял совершать дружеские визиты. Однако, это не повод прерывать общение, в этом году все взаимодействие с Домом малютки строилось в дистанционном формате, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

И опять же, из-за ужесточения мер по профилактике и противодействию распространения вирусных инфекций у детского учреждения образовались новые потребности — в каждом помещении должен быть работающий бактерицидный рециркулятор воздуха.

Именно поэтому сотрудники детского учреждения обратились в нотариальную палату с просьбой о помощи в приобретении этих медицинских устройств. Нотариальное сообщество никогда не оставляет просьбы о помощи без внимания, особенно если они касаются заботы о детях. Этот раз не стал исключением, нотариальная палата приобрела и передала в безвозмездное пользование севастопольскому дому малютки три настенных бактерицидных рециркулятора воздуха медицинского назначения, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.

Нотариальная палата Севастополя оказала благотворительную помощь местному Дому малютки

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