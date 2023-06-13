Нотариальная палата города Севастополя координирует работу с Фондом «Защитники Отечества»

9 июня 2023 в помещении Управления Минюста России по Севастополю состоялось совместное совещание участников государственной системы оказания бесплатной юридической помощи.
Мероприятие проходило в формате видео-конференц-связи. Присутствующие обсуждали формы взаимодействия между структурами, вовлечённым в процесс оказания бесплатной юридической помощи, в целях повышения эффективности её оказания в рамках реализации задач, возложенных на Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (Фонд).
Напомним, что данный фонд был создан Указом Президента РФ №232 от 03.04.2023г.
В состав участников мероприятия вошли представители Министерства юстиции РФ и его территориальных органов, адвокатуры, Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека, иных государственных органов, а также нотариата всех регионов России. От лица Нотариальной палаты города Севастополя в мероприятии принял участие ее президент Юрченко Максим. В ходе рабочей встречи обсудились вопросы организации и оказания поддержки и помощи конкретным категориям людей:
- ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР) и Украины, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 2022 года,
уволенным с военной службы;
- лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11.05.2014;
- членам семей указанных лиц, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, умерших после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
В итоге участники рабочей встречи пришли к единому мнению относительно того, что на сегодняшний день такие действия являются первоочередными и приоритетными для всех государственных органов, общественных и профессиональных объединений России.
Севастопольские участники совещания приняли решение в кратчайшие сроки разработать «дорожную карту» для успешной реализации Указа Президента.
источник: Нотариальная палата Севастополя
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