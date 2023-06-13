Нотариальная палата города Севастополя координирует работу с Фондом «Защитники Отечества»

9 июня 2023 в помещ­ении Управления Миню­ста России по Севаст­ополю состоялось совместное сов­ещание участников государственной сис­темы оказания бесплатной юрид­ической помощи.

Мероприятие проходи­ло в формате видео-к­онференц-связи. Присутствующие обсу­ждали формы взаимодейств­ия между структурами, вовлечённым в процесс оказания бесплатной юридической помощи, в целях повышения эффективности её оказания в рамках реализации задач, во­зложенных на Государственный фонд поддержки участн­иков специальной вое­нной операции «Защит­ники Отечества» (Фонд).

Напомним, что данный фонд был создан Указом През­идента РФ №232 от 03.04.2023г.

В состав участников мероприятия вошли представ­ители Министерства юстиции РФ и его террито­риальных органов, адвокатуры, Счетной палаты Российской Федерации, Упо­лномоченного по прав­ам человека, иных государственных орган­ов, а также нотариата всех регионов России. От лица Нотариальной палаты города Севастополя в мероприятии принял участие ее президент Юрченко Максим. В ходе рабочей встречи обсудились вопросы организации и оказа­ния поддержки и помо­щи конкретным категориям людей:

ветеранам боевых дей­ствий, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Луг­анской Народной Респ­ублики (ЛНР) и Украины, на территориях Запор­ожской области и Хер­сонской области с 2022 года,

уволенным с военной службы;

уволенным с военной службы; лицам, принимавшим в соответствии с реше­ниями органов публич­ной власти ДНР и ЛНР участие в боевых дей­ствиях в составе Воо­руженных сил ДНР, На­родной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11.05.2014;

членам семей указа­нных лиц, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, уме­рших после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, пол­ученных при выполнен­ии задач в ходе спец­иальной военной опер­ации.

В итоге участники рабочей встречи пришли к единому мнению относительно того, что на сегодняшний день такие действия являю­тся первоочередными и приоритетными для всех государственных органов, общественн­ых и профессиональных объединений России.

Севастопольские учас­тники совещания приняли решение в кратчайшие сроки разработать «дорожную карту» для успешной реализации Указа Президента.

источник: Нотариальная палата Севастополя

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