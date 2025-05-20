Нотариальная палата города Севастополя провела историческую игру «О Родине, о мужестве, о славе!»﻿

19 мая прошла вторая по счету интеллектуальная историческая игра в формате «квиз», организованная Нотариальной палатой города Севастополя совместно с Юридическим институтом Севастопольского государственного университета.

Мероприятие называлось: «О Родине, о мужестве, о славе!» и было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Студенты Юридического института с энтузиазмом восприняли предложение принять участие в мероприятии такого формата, на игру пришло более 50 человек.

Открыла интеллектуальное соревнование президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович:

Вторая Мировая война и Великая Отечественная война — это страницы истории нашей страны, которые никогда не могут быть перевернуты! Прошло 80 лет со дня Победы, но в сердце каждого россиянина жива память, жива скорбь и в то же время гордость за подвиг, который совершили граждане Советского Союза для всего мира. Ценою миллионов жизней мы победили фашизм и нацизм. Организовывая сегодняшнее мероприятие, мы хотели чтобы вы в таком интересном формате, как игра квиз, проверили свои знания истории, поняли где у вас пробелы. Очень надеюсь, что вы выйдите с этого мероприятия с желанием углубить знания истории, которые есть у вас на сегодняшний день.

Заместитель директора института по воспитательной работе Юридического института СевГУ Сергей Запорожец добавил:

В связи с естественным течением жизни, сегодня у нас уже нет возможности пригласить в аудиторию ветеранов Великой Отечественной войны, которые в былые годы проходили в институт и проводили со студентами уроки мужества, поэтому новые форматы мероприятий, посвященных героическому прошлому нашей страны, становятся все более востребованы. Сегодня, как мне кажется, у вас есть потрясающая возможность, не только проверить свои знания, узнать что-то новое, но приобрести стимул для изучения истории, ведь знание этого предмета для вас, как служителей Фемиды, имеет отдельное значение.

Все вопросы квиза были посвящены истории Великой Отечественной войны — участникам понадобились знания городов-героев, родов войск, военных званий, оружия, ключевых дат, архитектуры и искусства. Кроме того, для поиска верных ответов на вопросы квиза потребовалось применять логику — в зале царила атмосфера борьбы интеллектуалов.

В ходе квиза студенты — юристы достойно продемонстрировали свои знания. Все раунды игры, сражение за первенство шло буквально на считанные баллы, в первых строчках турнирной таблицы постоянно менялись названия команд.

После завершения игры и подсчета очков, в торжественной обстановке были объявлены команды — победители. Третье место заняла команда «Умнее, чем кажется», второе место завоевала команда «Фемида», победителями состязания стала команда девушек «Специалисты». Ольга Николаевна вручила победителям подарки от нотариальной палаты — книги, посвященные истории города Севастополя и дипломы участников.

Организаторы игры — команда «Квиз Плиз!» от себя вручили всем «Специалистам», сертификат на посещение одной квиз-игры, проводимой ими в Севастополе.

Ребята единодушно поблагодарили нотариальную палату за организованный праздник и отметили, что получили большое удовольствие от участия в игре.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

голоса Оцените материал

Просмотры: 9