Нотариальная палата города Севастополя провела третью историческую игру «О Родине, о мужестве, о славе!»

20 мая прошла третья по счету интеллектуальная историческая игра «О Родине, о мужестве, о славе!» в формате «квиз», организованная Нотариальной палатой города Севастополя совместно с Севастопольским многопрофильным колледжем имени А.В. Геловани.

Мероприятие было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Студенты, обучающиеся по юридическим специальностям, с энтузиазмом восприняли предложение принять участие в мероприятии такого формата, на игру пришло более 60 человек.

Открыл интеллектуальное соревнование вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко:

Прошло 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, но уроки её столь болезненны, что мы обязаны сохранить о них память. Задумывая проведение сегодняшнего мероприятия, мы прежде всего хотели заинтересовать вас глубже изучать историю, помнить подвиг советского народа, знать героев своей страны и свято чтить память о них. Наши с вами дедушки и бабушки отстояли для нас самое ценное право в жизни человека — право на свободу! Свободу быть самими собой, сохранить нашу культурную и национальную идентичность, иметь право на самоопределение. Сегодня мы предлагаем вам в таком интересном формате, как игра квиз, оценить свои знания истории и общую эрудицию. Сейчас идет сессия, но я надеюсь, что летом каждый из вас найдет возможность почитать книги по истории и углубить свои знания в этом предмете. Помните, что не зная прошлого, не получится грамотно строить будущее!

Все вопросы квиза были посвящены истории Великой Отечественной войны — участникам понадобились знания городов-героев, родов войск, военных званий, оружия, ключевых дат, архитектуры и искусства. Кроме того, для поиска верных ответов на вопросы квиза потребовалось применять логику.

Надо отметить, что азарт и воодушевление захватить игровую аудиторию буквально с первых вопросов. Кроме своих знаний истории, ребята продемонстрировали умение слажено работать в команде. Все 7 раундов игры, интеллектуальный поединок прошел на пике накала эмоций.

После завершения игры и подсчета очков, в торжественной обстановке ведущий объявил победителей. Третье место заняла команда «Ночные ведьмы», второе место завоевала команда «Красногвардейцы», победителями состязания стала команда «Патриоты».

Максим Владимирович поблагодарил всех ребят за игру и вручил победителям подарки от нотариальной палаты — книги, посвященные истории города Севастополя и дипломы участников.

Организаторы игры — команда «Квиз, Плиз!» от себя вручили всем «Патриотам», сертификат на посещение одной квиз-игры, проводимой ими в Севастополе.

Ребята единодушно поблагодарили нотариальную палату за организованный праздник и отметили, что получили большое удовольствие от участия в игре.

источник: Нотариальная палата города Севастополя