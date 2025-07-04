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Нотариальная палата Севастополя и Севгоризбирком наладили сотрудничество для проведения избирательной кампании Губернатора Севастополя﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Нотариальная палата Севастополя и Севгоризбирком наладили сотрудничество для проведения избирательной кампании Губернатора Севастополя﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:10 04.07.2025

В Севастополе началась подготовка к выборам Губернатора города Севастополя, которые пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Избирательное право регулируется специальными законами, а кандидаты несут дополнительную ответственность при представлении документов в избирательную комиссию. Правильное оформление пакета документов – очень скрупулезная и ответственная работа, в которой не обойтись без помощи нотариуса. Именно нотариус обеспечивает юридическую чистоту процедуры оформления документов, необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность главы субъекта. В частности, служителю Фемиды необходимо правильно заполнить лист поддержки кандидата и удостоверить подлинность подписи лица на этом документе.

В целях защиты избирательных прав всех участников избирательного процесса, в понедельник 30-го июня было подписано соглашение о взаимодействии между Нотариальной палатой города Севастополя и Севастопольской городской избирательной комиссией.

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Развивая работу в рамках подписанного соглашения, сегодня президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович провела вебинар для своих коллег, на котором объяснила порядок заполнения листа поддержки кандидата и сбора подписей депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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