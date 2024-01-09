Нотариальная палата Севастополя: региональный тариф на 2024 год

В Нотариальной палате города Севастополя озвучили тарифы, которые будут действовать при совершении нотариальных действий в 2024 году:
Региональный тариф на 2024 год
Размер регионального тарифа за нотариальные действия, совершаемые удаленно, и сделки, удостоверяемые двумя и более нотариусами на 2024 год
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя