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Нотариальная палата Севастополя: региональный тариф на 2024 год

Нотариальная палата Севастополя: региональный тариф на 2024 год

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:05 09.01.2024

В Нотариальной палате города Севастополя озвучили тарифы, которые будут действовать при совершении нотариальных действий в 2024 году:

Региональный тариф на 2024 год

Размер регионального тарифа за нотариальные действия, совершаемые удаленно, и сделки, удостоверяемые двумя и более нотариусами на 2024 год

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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