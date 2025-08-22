Нотариальная палата Севастополя: завершилась проверка деятельности нотариальной палаты Запорожской области

В Нотариальной палате Запорожской области с 11 по 15 августа 2025 года проводилась повторная проверка деятельности нотариальной палаты. Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденном Федеральной нотариальной палатой (ФНП) Планом проведения проверок нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

Состав рабочей группы, проводившей проверку палаты, был тот же, что и при проведение первичной проверки Нотариальной палаты: председатель Комиссии ФНП по проверкам, президент нотариальной палаты Ульяновской области Венеря Браташова, вице-президент Курской областной нотариальной палаты Вячеслав Хохлов и президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Проверка была проведена по всем направлениям деятельности нотариальной палаты, в том числе исполнения нотариусами публично-правовых полномочий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

источник: Нотариальная палата города Севастополя