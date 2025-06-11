Нотариус Марина Явтух провела выездной приём населения Андреевского муниципалитета города Севастополя﻿

Нотариус города Севастополя Марина Явтух провела выездной приём в Андреевском муниципалитете города Севастополя. Мероприятие проведено с целью оказания бесплатной юридической помощи жителям отдалённых районов города.

Жители села Андреевка проявили заинтересованность в получении консультаций по насущным жизненным ситуациям. Сегодня помощь нотариуса потребовалась для разъяснения вопросов, касающихся оформления доверенностей и возможности исправления технической ошибки в тексте нотариально удостоверенного документа.

Стоит заметить, что каждый нотариус является высоко квалифицированным юристом. Поэтому сегодня к Марине Валерьевне сельчане обращались за помощью в том числе по вопросам не относящимся к компетенции нотариата, например — процедура оформления пенсии.

Проведение выездных мероприятий по юридическому консультированию населения является востребованной услугой для жителей отдалённых районов Севастополя, так как людям достаточно затруднительно ехать в центральную часть города для получения устной консультации у нотариуса.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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