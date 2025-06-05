Нотариус Зоя Будзиновская провела выездной приём населения Терновского муниципалитета Севастополя﻿

Нотариус города Севастополя Зоя Будзиновская провела выездной приём в Терновском муниципалитете города Севастополя. Мероприятие проведено с целью оказания бесплатной юридической помощи жителям отдалённых районов города.

Сельчане демонстрировали заинтересованность в получении консультаций по беспокоящим жизненным ситуациям. Сегодня помощь нотариуса потребовалась для разъяснения вопросов наследования обязательной доли и возможности распределения наследуемого имущества между наследниками, а также порядка оформления права собственности на земельный участок, при наличии права собственности на объект капитального строительства, расположенный на нём.

Проведение выездных мероприятий по юридическому консультированию населения является актуальной и востребованной услугой для жителей отдалённых районов Севастополя, так как людям достаточно затруднительно ехать в центральную часть города для получения устной консультации у нотариуса.

Зоя Будзиновская приехала в Терновский муниципалитет в третий раз. Ранее ею были проведены аналогичные приемы в марте и апреле этого года.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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