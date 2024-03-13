Нотариусы озвучили основные причины, зачем люди обращаются за выписками из реестра недвижимости﻿

Он пояснил, что в соответствии с данной нормой нотариусы удостоверяют факт наличия сведений в ЕГРН о фамилии, имени, отчестве и дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права либо обременения объекта недвижимости.

Обратиться за такими сведениями могут лица, которым данные о правообладателе необходимы для защиты своих прав и законных интересов. При этом к заявлению прилагаются письменные доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, достаточных для получения сведений о правообладателе, — отмечает Владимир Груздев.

Если подтвердить наличие таких обстоятельств не удастся, нотариус откажет в предоставлении услуги.

Принятые изменения направлены на защиту прав владельцев жилья, прекращение бесконтрольного доступа к информации о собственниках. Практика показала, что новые нормы не препятствуют получению информации гражданами, имеющими достаточные основания для запроса персональных данных владельцев недвижимости, — подчеркивает председатель правления АЮР.

Как рассказали в ФНП, за информацией о владельце недвижимости обращаются, например, люди, планирующие подать в суд на соседей, которые их затопили или причинили другой ущерб. Один из кейсов — на соседних земельных участках были расположены два жилых дома. В одном из них начался пожар, который перекинулся на соседнее здание и уничтожил его. Имя собственника земельного участка, где возникло возгорание, владельцу второго дома было неизвестно. За этой информацией он пришел к нотариусу со всеми необходимыми доказательствами.

Запросы поступают и от жилищно-коммунальных служб, — рассказывают представители нотариата. — Они хотят узнать данные владельцев квартир, не привыкших вовремя платить по счетам, чтобы взыскать с них задолженность по жилищным и коммунальным услугам. Или, например, председателям СНТ информация нужна для взыскания долгов по членским взносам. Закон предусматривает и такие основания, как неисполнение договора о совершении работ или договора залога в отношении объекта недвижимости. Еще среди мотивов — намерение заявителя обратиться в суд за защитой своего права на участие в приватизации.

На рассмотрении Госдумы был законопроект, предлагающий дать управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям самостоятельный доступ к сведениям ЕГРН, однако депутаты эту инициативу отклонили. Как сказано в заключении, помимо возможности запросить данные для защиты своих прав у нотариуса, информация о владельцах недвижимости может быть предоставлена по запросу суда в рамках взыскания задолженности в судебном порядке.

Обратиться к нотариусу за информацией можно как очно, посетив контору, так и удаленно, через личный кабинет на портале ФНП. Чаще всего онлайн-возможностью пользуются жители двух столиц и Кемеровской области. Важно помнить, что онлайн-формат облегчает процесс обращения, но не условия получения сведений.

источник: «Российская газета»