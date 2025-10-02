Нотариусы: право на подписание согласия на медвмешательство нельзя передать по доверенности﻿

Гражданин не смог оспорить в суде отказ нотариуса заверить предложенную самим этим гражданином доверенность, причем нотариус сослался на несоответствие полномочий, изложенных в спорном проекте доверенности, «понятию и существу доверенности» (Определение СК по гражданским делам Восьмого КСОЮ от 31 июля 2025 г. по делу № 8Г-10728/2025).
Три судебные инстанции поддержали нотариуса, указав на следующее:
- заявитель обратился к нотариусу за совершением нотариального действия – удостоверения представленного им проекта доверенности, из которой следует, что истец уполномочивает другого гражданина (представителя), в том числе, на совершение следующих действий, – «вести мое дело и представлять мои интересы во всех медицинских учреждениях с правом присутствия на всех консультациях и обследованиях, включая рентгенологические, с правом знакомиться с подлинниками медицинских документов, отражающими состояние моего здоровья, с правом добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство для меня или отказом от него, с правом получения во всех медицинских учреждениях медицинских справок и выписок из истории болезни, а также сведений, полученных при моем обследовании и лечении»;
- постановлением об отказе в совершении нотариального действия нотариусом отказано в удостоверении проекта доверенности, содержащей в своем тексте вышеуказанные полномочия, со ссылкой на то, что полномочия, передаваемые представителю, должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными; содержащиеся в представленной доверенности полномочия не соответствуют нормам законодательства и существу доверенности;
- при этом в соответствии со ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. В силу требований пункта 4 ст. 182 ГК РФ не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе;
- Правила и порядок удостоверения доверенностей содержатся в Методических рекомендациях по удостоверению доверенностей, утв. решением Правления ФНП от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16. Пунктом 2.1.2 Методических рекомендаций предусмотрено, что не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе (п. 4 ст. 182 ГК РФ);
- предусмотренное статьей 20 Закона об основах охраны здоровья граждан право законного представителя давать ИДС на медвмешательство или отказ от такового вместо самого гражданина относится лишь к лицам, перечисленным в части 2 статьи 20 указанного Закона, т.е. к несовершеннолетним и недееспособным, к каковым заявитель не относится (как и предполагаемый представитель в любом случае не может считаться его законным представителем), в связи с чем только сам заявитель обладает личным исключительным и неотчуждаемым правом давать ИДС на медицинское вмешательство или отказ от него, которое не может быть им передано по доверенности иному лицу;
- поскольку заявитель не может передавать свои личные неотчуждаемые права и обязанности, предоставленные (возложенные на него) законом, своему представителю, то отказ нотариуса по удостоверению доверенности в заявленном варианте соответствует требованиям закона.
источник: Гарант.Ру
