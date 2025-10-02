Гражданин не смог оспорить в суде отказ нотариуса заверить предложенную самим этим гражданином доверенность, причем нотариус сослался на несоответствие полномочий, изложенных в спорном проекте доверенности, «понятию и существу доверенности» ( Определение СК по гражданским делам Восьмого КСОЮ от 31 июля 2025 г. по делу № 8Г-10728/2025 ).

Нотариусы: право на подписание согласия на медвмешательство нельзя передать по доверенности﻿

Нотариусы: право на подписание согласия на медвмешательство нельзя передать по доверенности﻿

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.