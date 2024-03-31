Нотариусы Севастополя обсуждает возможности повышения доступности юрпомощи участникам СВО и членам их семей﻿

28 марта 2024 года в Минюсте России состоялось совещание по вопросу оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Совещание прошло под председательством замминистра юстиции РФ Максима Бесхмельницына и аудитора Счетной палаты РФ Светланы Орловой.

В формате видео-конференц связи приняли участие более 750 участников системы бесплатной юридической помощи. В числе прочих, в мероприятии приняли участие представители Федеральной нотариальной палаты и вице-президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко.

Максим Бесхмельницын отметил, что правовая помощь участникам СВО и членам их семей была оказана уже более чем в 168 тысячах случаях.

Он обратил внимание на необходимость повышения уровня взаимодействия для обеспечения таких граждан всеми возможными мерами господдержки.

Председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что за почти 10 месяцев работы в фонд поступило порядка 72 тысяч обращений об оказании правовой помощи.

Мы плодотворно сотрудничаем с Минюстом России и его территориальными органами в каждом регионе страны. Наши подопечные получают бесплатную юридическую помощь и могут оперативно решить все вопросы», – подчеркнула Цивилева.

Она попросила усилить эту работу в Херсонской и Запорожской областях в части взаимодействия с адвокатскими и нотариальными палатами.

Участники совещания обсудили:

возможность закрепления на федеральном уровне права участников СВО и членов их семей на судебное представительство;

расширение случаев оказания бесплатной юридической помощи, охватывающих в том числе вопросы трудоустройства и устройства детей в образовательные учреждения. Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов выразил готовность рассмотреть эти предложения Минюста России на заседаниях профильных комитетов Госдумы. Директор Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста России Роман Рябый отметил, что Минюст разработал проект приказа, устанавливающий единый объем льгот при обращении за совершением нотариальных действий для лиц, принимающих участие в СВО, и их семей. источник: Нотариальная палата Севастополя