Нотариусы Севастополя подписали с Фондом «Защитники Отечества» соглашение о сотрудничестве

Подписанное Соглашение, отмечают в Нотариальной палате города Севастополя, закрепляет общие намерения нотариусов и Фонда о направлениях сотрудничества, реализация которых будет осуществляться в следующих формах:

• оказание взаимной консультационной помощи по вопросам, связанным с обеспечением законных прав участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей;

• создание информационных материалов для участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей;

• информационный обмен, обмен опытом в сфере правового просвещения;

• взаимное участие в проводимых мероприятиях и программах;

• создание координационных или совещательных органов по вопросам оказания бесплатной юридической помощи с участием Фонда, нотариальной палаты и других участников системы бесплатной юридической помощи;

• обмен информацией и справочными материалами в связи с оказанием бесплатной юридической помощи по нотариальному обслуживанию;

• оказание нотариусами бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей адресно и совместно с другими участниками бесплатной юридической помощи;

• передача информационных материалов для размещения Филиалом по вопросам совершения нотариальных действий, доступности совершения нотариальных действий, перечня нотариальных действий, а также категорий граждан, в отношении которых нотариальные действия совершаются с предоставление льгот и другим вопросам.

Подписание данного соглашения позволит повысить эффективность оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей как нотариальным сообществом, там к другими участниками системы бесплатной юридической помощи и, как следствие, сократить время от поступления запроса на ее оказание до получения полного пакета услуг.

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