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Нотариусы Севастополя подписали с Фондом «Защитники Отечества» соглашение о сотрудничестве
фото: Нотариальная палата Севастополя

Нотариусы Севастополя подписали с Фондом «Защитники Отечества» соглашение о сотрудничестве

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:53 16.06.2023

Подписанное Соглашение, отмечают в Нотариальной палате города Севастополя, закрепляет общие намерения нотариусов и Фонда о направлениях сотрудничества, реализация которых будет осуществляться в следующих формах:

• оказание взаимной консультационной помощи по вопросам, связанным с обеспечением законных прав участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей;
• создание информационных материалов для участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей;
• информационный обмен, обмен опытом в сфере правового просвещения;
• взаимное участие в проводимых мероприятиях и программах;
• создание координационных или совещательных органов по вопросам оказания бесплатной юридической помощи с участием Фонда, нотариальной палаты и других участников системы бесплатной юридической помощи;
• обмен информацией и справочными материалами в связи с оказанием бесплатной юридической помощи по нотариальному обслуживанию;
• оказание нотариусами бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей адресно и совместно с другими участниками бесплатной юридической помощи;
• передача информационных материалов для размещения Филиалом по вопросам совершения нотариальных действий, доступности совершения нотариальных действий, перечня нотариальных действий, а также категорий граждан, в отношении которых нотариальные действия совершаются с предоставление льгот и другим вопросам.

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Подписание данного соглашения позволит повысить эффективность оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей как нотариальным сообществом, там к другими участниками системы бесплатной юридической помощи и, как следствие, сократить время от поступления запроса на ее оказание до получения полного пакета услуг.

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