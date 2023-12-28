Нотариусы Севастополя поздравили членов Севастопольской региональной организации Общества слепых с Новым годом

27 декабря 2023 года нотариусы города Севастополя Марина Яатух и Анна Бокань посетили новогодний капустник в Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее — Севастопольская ВОС).

Севастопольское нотариальное сообщество регулярно оказывает помощь Севастопольской ВОС и каждый год к празднованию Нового года готовит подарки для детей, чьи родители состоят в этой организации.

В этот раз представители нотариата привезли в подарок детям от Деда Мороза 25 сладких подарков и 25 билетов на новогоднее представление в севастопольском театре. Взрослые члены клуба тоже не остались без внимания, для нужд клуба Севастопольской ВОС представители НПГС привезли в подарок акустическую колонку и два микрофона для нее.

Председатель организации — Наталия Челюскина поблагодарила нотариусов за постоянное участие в жизни руководимой ею организации и передала Благодарственное письмо в адрес Нотариальной палаты города Севастополя

Севастопольская региональная общественная организация Всероссийского общества слепых искренне благодарит Нотариальную палату города Севастополя за постоянную благотворительную помощь в приобретении детских новогодних подарков и билетов на новогодние представления. Вы готовы поделиться теплом своей души с детьми, создать им праздник, увидеть в их глазах огонек добра и веры в сказку! С Вашей помощью наш клуб технически оснащается, преображается и наполняется жизнью. Желаем Вашему коллективу здоровья, плодотворной работы, ярких, значительных событий, личного счастья, бодрости и хорошего настроения!

Мы рады, что севастопольским нотариусам удается воплощать ваши мечты в жизнь по оснащению клуба и радовать ваших детишек на Новый год. Будем стараться и впредь делать все возможное для помощи вашему обществу,— сказала Марина Явтух, обращаясь к собравшимся.

Анна Бокань добавила:

От лица всех севастопольских нотариусов хочу пожелать вам в наступающем году здоровья, семейного уюта и пусть предстоящий год принесет в вашу жизнь много радостных событий!

источник: Нотариальная палата Севастополя