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Нотариусы Севастополя поздравили Севастопольскую организацию общества слепых с юбилеем создания﻿

Нотариусы Севастополя поздравили Севастопольскую организацию общества слепых с юбилеем создания﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:00 20.06.2025

18 июня в клубе Севастопольской Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» состоялось праздничное мероприятие в честь 100-летнего юбилея со дня создания общероссийского общества.

Нотариус города Севастополя Марина Явтух посетила это торжество чтобы лично поздравить членов севастопольского отделения ВОС.  Готовились к юбилею, нотариусы подготовили подарок для членов севастопольского регионального отделения — целевое денежное пожертвование на приобретение ноутбука.

Председатель организации Наталия Челюскина, принимая этот подарок, поблагодарила севастопольских нотариусов за постоянное участие в жизни руководимой ею организации:

Нотариальная палата является для нас настоящими друзьями на протяжении многих лет. Я говорю друзья потому, что только настоящие друзья готовы оказать помощь там, где необходимо, готовы, узнав о каких-то потребностях, думать и искать способы оказать помощь. Многие годы севастопольские нотариусы помогают нам в обустройстве клуба, поездках на семинары, ежегодно дарят нашим детям сладкие подарки и билеты на новогодние представления. Они помогают нам в решении главной уставной задачи — социализации людей, столкнувшихся с инвалидностью по зрению.

В благодарность за оказанную помощь, Наталия Александровна передала президенту Нотариальной палаты города Севастополя Ольге Каленкович Знак почётного члена Всероссийского общества слепых и почётную грамоту: «За особые заслуги перед Обществом в укреплении ВОС, активное участие в общественной жизни и деятельности ВОС и оказание непосредственной помощи Обществу в решении уставных задач».

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Марина Явтух пообещала передать Ольге Николаевне нагрудный знак и грамоту, поблагодарила Наталию Александровну за столь добрые слова в адрес ее профессионального сообщества и пожелала всем присутствующим крепкого здоровья и всестороннего развития:

Будьте всегда такими же активными и жизнерадостными, какими я вижу вас сегодня!

До начала торжественного мероприятия, пользуясь возможностью лично пообщаться с членами севастопольского общества слепых, Марина Явтух провела беседу о нотариальных действиях в интересах семьи.

Нотариусы Севастополя поздравили Севастопольскую организацию общества слепых с юбилеем создания Нотариусы Севастополя поздравили Севастопольскую организацию общества слепых с юбилеем создания Нотариусы Севастополя поздравили Севастопольскую организацию общества слепых с юбилеем создания Нотариусы Севастополя поздравили Севастопольскую организацию общества слепых с юбилеем создания

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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