Нотариусы Севастополя провели обучающее мероприятие по проведению проверки исполнение профобязанностей нотариуса Запорожской области

Согласно требований Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, первая проверка организации работы нотариуса, впервые приступившего к осуществлению нотариальной деятельности, должна быть проведена через год после наделения его полномочиями нотариуса. Поэтому по истечению первого года деятельности в правовом поле Российской Федерации возникла необходимость осуществить контроль за исполнением нотариусами своих профессиональных обязанностей.

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович и методист Алина Волотова прибыли в Нотариальную палату Запорожской области для проведения обучающего мероприятия на практике — в период проведения проверки. Совместно с представителями Министерства юстиции России по Запорожской области представители севастопольского нотариата провели проверку работы нотариуса, ознакомив членов Комиссии по проведению проверки с порядком ее проведения. Узнайте больше: Федеральная нотариальная палата: всё чаще в завещаниях россияне упоминают своих питомцев источник: Нотариальная палата города Севастополя