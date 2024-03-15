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Нотариусы Севастополя провели обучающее мероприятие по проведению проверки исполнение профобязанностей нотариуса Запорожской области
фото: Нотариальная палата Севастополя

Нотариусы Севастополя провели обучающее мероприятие по проведению проверки исполнение профобязанностей нотариуса Запорожской области

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:34 15.03.2024

Согласно требований Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, первая проверка организации работы нотариуса, впервые приступившего к осуществлению нотариальной деятельности, должна быть проведена через год после наделения его полномочиями нотариуса. Поэтому по истечению первого года деятельности в правовом поле Российской Федерации возникла необходимость осуществить контроль за исполнением нотариусами своих профессиональных обязанностей.

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович и методист Алина Волотова прибыли в Нотариальную палату Запорожской области для проведения обучающего мероприятия на практике — в период проведения проверки. Совместно с представителями Министерства юстиции России по Запорожской области представители севастопольского нотариата провели проверку работы нотариуса, ознакомив членов Комиссии по проведению проверки с порядком ее проведения.

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источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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