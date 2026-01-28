Нотариусы: в залоге находятся миллионы животных﻿. И быки, и коровы, и черепахи, и коты...

В Федеральной нотариальной палате сообщили, что в реестре залогов движимого имущества находятся миллионы животных, как сельскохозяйственных, так и домашних. Безоговорочно лидируют быки и коровы. Но в списках есть и экзотические домашние животные, например, черепахи.
Напомним, что в свое время реестр уведомлений о залогах движимого имущества был создан для защиты автомобилистов. С помощью специального сервиса на сайте Федеральной нотариальной палаты — того самого реестра уведомлений о залогах — можно проверить, не находится ли покупаемый автомобиль в залоге. До того были распространены ситуации, когда у покупателей забирали машины за долги продавцов. Теперь справка из реестра будет служить доказательством, что машина чиста, а покупатель действовал добросовестно. Даже если машины была в залоге у банка, но информации об этом в реестре не было, автомобиль у покупателя не заберут. Кредиторы допустили оплошность и им за нее отвечать.
Но, как выясняется, в реестр уведомлений вносится информация не только о заложенных автомобилях. Вносить в него можно информацию о любом имуществе, под залог которого выдается кредит. А животные де-юре тоже считаются имуществом. Таким образом, в реестре уведомлений оказалось немало записей о питомцах.
Нередко граждане и юрлица берут деньги в долг под залог животных. Чаще всего это, конечно, животные сельскохозяйственные, — рассказывают в ФНП. — На первом месте по упоминаниям в реестре уведомлений о залоге движимого имущества — быки и коровы. Количество таких записей исчисляется миллионами. Также в реестре много уведомлений о залоге свиней, овец, баранов, коней. Встречаются кролики и домашняя птица.
Впрочем, домашние любимцы в залоговом реестре тоже фигурируют, в том числе и экзотические, например, черепахи. Но лидерами по числу записей среди домашних животных являются кошки, коты и котята, а второе место занимают собаки и щенки. Сложно представить, но в реальности есть немало граждан, берущих в долг под залог своих любимцев, например, котов.
источник: «Российская газета»
