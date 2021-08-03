Новая интерактивная карта расскажет жителям российских регионов об актуальных COVID-ограничениях

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ежедневно на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте информирует крымчан о ситуации с COVID-19 и с предпринимаемыми мерами по ее недопущению. Теперь более подробно узнать о том, какие ограничительные меры действуют в любом регионе России, можно с помощью карты ситуационных ограничений на сайте стопкоронавирус.рф . Ее запустили АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты». Благодаря нововведению, жители страны всегда будут в курсе COVID-новостей: количестве случаев заболевания COVID-19 и временных ограничительных мерах. Информация на картах обновляется еженедельно. В Крыму за эту функцию отвечает Центр управления регионом Республики.

Новый проект носит не просто информационный характер. Это инструмент, которым могут пользоваться граждане, чтобы обезопасить себя от заражений и облегчить свою жизнь во время пандемии. Первый опыт запуска интерактивной карты подтвердил ее актуальность для граждан.

В первую волну COVID-19 мы совместно со стопкоронавирус.рф запустили интерактивную карту, которая в режиме реального времени отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. Количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц. Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом, – рассказал генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Интерактивная карта обновляется в еженедельном режиме. Помимо данных об ограничениях в каждом конкретном субъекте при клике на регион можно получить данные официальной статистики о выявленных случаях заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса.

На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами, – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Узнать о введенных ограничительных мерах в своем регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале стопкоронавирус.рф.

Информация предоставлена Центром управления регионом РК.