Новая неделя – новая дислокация фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД на дорогах Крыма

Госавтоинспекция Крыма информирует о размещении передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений на предстоящую неделю. Сообщается, что с 28 июня по 4 июля передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД «Кордон-М»2 будут размещены по следующим координатам.

Симферопольский район:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800м. (поворот на с. Красная Зорька) направление в сторону г. Джанкой;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное);

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 627 км. + 850 направление в сторону г. Джанкой;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 682 км. + 300 направление в сторону г. Симферополя;

а/д Красноперекопск – Симферополь, 91 км;

а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад);

а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь — Николаевка, с 4 км+ 500 м. (Равнополье);

а/д Саки – Орловка, 13 км. + 050 м;

а/д Саки – Орловка, 25 км. + 600 м;

а/д Саки – Орловка, 26 км;

а/д Симферополь – Николаевка 16 км.

а/д Симферополь – Николаевка 37 км.

а/д Дубки – Левадки, 6 км. + 100 м;

а/д Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 6 км (возле с. Фонтаны).

Бахчисарай и Бахчисарайский район:

а/д Песчаное-Почтовое, 10 км. +500 м. (c. Отрадное);

а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км. по 15 км;

а/д Саки – Орловка, 37 км. + 650 м. (с. Вилино).

Алушта:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110м;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 695 км. + 450м.

Сакский район:

а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;

а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;

а/д Евпатория – Мирный (с. Молочное) 3 км;

а/д Саки – Орловка, 7 км. + 000 м;

а/д Черноморское – Евпатория, 49 км. + 500 м. (с. Веселовка);

а/д Черноморское – Евпатория, 62 км. + 300 м. (с. Колоски);

а/д Черноморское – Евпатория, с 66 км. + 500 м. по 67 км. (с. Пригородное).

Евпатория:

а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. + 700м. (г. Евпатория);

а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 550м. (г. Евпатория);

а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 700м. (г. Евпатория);

ул. 2 Гвардейской Армии, от дома №93 до дома №111.

Ялта:

а/д Гончарное — Ялта, 52 км. + 900м. (пос. Ливадия);

а/д Ялта – Севастополь, 3 км. + 100м. (г. Ялта);

а/д Ялта – Севастополь, 5 км. + 500м. (г. Ялта);

а/д Ялта – Севастополь, 15 км. + 300м. (г. Ялта);

а/д Ялта – Севастополь, 21 км. + 800м (г. Алупка).

Нижнегорский район:

а/д Нижнегорский – Белогорск, 6 км. + 800 м.

Белогорский район:

а/д Нижнегорский – Белогорск, с 42 км. по 43 км. (с. Вишенное);

а/д Нижнегорский – Белогорск, 48км. + 50 м. (Белая скала);

а/д Белогорск – Феодосия, 13 км. +300 м;

а/д Белогорск – Феодосия, 34 км. +500 м;

а/д « Таврида – Анновка » (35 ОП М3 35Н-11) с. Литвиненково с 1 км. + 200 м по 4 км. + 300 м.

Судак:

а/д Белогорск – Феодосия, 38 км + 900 м;

а/д Грушевка – Судак, 3 км. + 800 м;

а/д Грушевка – Судак, 9 км. + 400 м;

а/д Алушта – Судак – Феодосия, 76 км. + 500 м;

а/д Алушта – Судак – Феодосия, 61 км. + 800 м, с. Морское.

Красногвардейский район:

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 590 км. + 200м. направление в сторону г. Джанкой;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 595 км. + 350м. направление в сторону г. Симферополь;

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 589 км. + 850м. направление в сторону г. Симферополь.

Кировский район:

а/д Советский – Старый Крым, 40 км. + 100 м;

а/д Кировское – Первомайское, 17 км;

а/д Белогорск – Феодосия, 55 км.

Ленинский район:

а/д Ленино – Мысовое, 3 км. + 000 м;

а/д Ленино – Мысовое, 11 км. + 650 м;

а/д Ленино-Мысовое, 20 км + 600 м;

а/д Керчь – Чистополье – Новоотрадное, 2 км. + 300 м, с. Октябрьское;

а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия — Керчь, 413 км. + 100м.

Симферополь:

а/д Восточный обход г. Симферополя, 2 км. + 800 м;

а/д Восточный обход г. Симферополя, 3 км. + 500 м.

Феодосия:

а/д Белогорск – Феодосия, 58 км. + 950 м;

а/д Алушта – Судак – Феодосия, 120 км. + 150 м, с. Насыпное;

а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 334 км. + 300 м;

а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 321 км, с. Степное.

Первомайский район:

а/д Красноперекопск — Симферополь, 62 км. + 000 м (направление в г. Симферополь);

а/д Красноперекопск — Симферополь, 52 км. + 000 м (направление в г. Симферополь);

а/д Красноперекопск — Симферополь, 28 км. + 200 м (направление в г. Симферополь);

а/д Красноперекопск — Симферополь, 21 км. + 000 м (направление в г. Красноперекопск);

а/д Северное – Войково, 23 км. + 150 м. (направление в с. Войково);

а/д Северное – Войково, 15 км. + 000 м. (направление в с. Северное);

а/д Северное – Войково, 11 км. + 400 м. (направление в с. Войково);

а/д Северное – Войково, 5 км. + 000 м. (направление в с. Северное).

Черноморский район:

а/д Черноморское – Евпатория 6 км. + 500 м.;

а/д Черноморское – Евпатория 31 км. + 500 м.;

а/д Черноморское – Евпатория 35 км. + 500 м.

а/д Черноморское – Оленевка, 2 км. + 100 м;

а/д Черноморское – Оленевка, 14 км. + 500 м.