Новая котельная в Балаклаве обеспечит теплом почти 50 многоквартирных домов, школу и детский сад

В рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» продолжается реконструкция котельной на улице Ракетная, 10. На сегодняшний день строительные и монтажные работы выполнены на 80% и ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Окончание основных работ запланировано до конца 2025 года.
На начальном этапе специалисты подрядной организации демонтировали устаревшие резервуары для воды, которые ранее использовались в составе старой котельной.
После этого выполнена комплексная подготовка территории: пробурено свайное поле, залиты фундаментные плиты под модульную котельную и дымовую трубу.
Важнейшим этапом стало поступление и монтаж блочно-модульной котельной, состоящей из четырех блоков по 18 тонн каждый. Монтаж был проведен в сложных условиях — узкая улица, плотная застройка и наличие подземных коммуникаций. Тем не менее, благодаря высокой координации и профессионализму команды, все модули успешно установлены, подключены и подготовлены к пусконаладочным работам.
Сейчас ведутся работы по обвязке инженерного оборудования, разработке траншей под наружные сети водоснабжения и прокладке инженерных коммуникаций. Учитывая стесненные условия участка, значительная часть работ выполняется вручную, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ООО «СитиГазСтрой» Михаила Чазмава.
Новая модульная котельная — это образец современного подхода к теплоснабжению. Она полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия персонала. Работа котельной контролируется датчиками, в том числе погодозависимой автоматикой, которая самостоятельно регулирует подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
Все ключевые параметры — давление, температура, состояние оборудования — в режиме реального времени передаются на центральный сервер аварийно-диспетчерской службы. Система видеонаблюдения и датчики проникновения обеспечивают безопасность объекта от несанкционированного доступа.
По словам главного специалиста Единой дирекции капитального строительства Евгении Шиндак, реконструкция котельной на ул. Ракетная, 10 — это не просто техническое обновление. Это прямое улучшение качества жизни тысяч севастопольцев. После ввода в эксплуатацию объект обеспечит стабильное и эффективное теплоснабжение около 50 многоквартирных домов, а также школу и детский сад в микрорайоне.
Новая котельная позволит:
— Снизить теплопотери,
— Повысить энергоэффективность системы отопления,
— Обеспечить бесперебойную подачу тепла даже в самые холодные периоды,
— Исключить простои из-за износа оборудования.
Реконструкция на ул. Ракетная, 10 — часть масштабной программы по модернизации тепловой инфраструктуры Севастополя. В 2024 году были успешно завершена реконструкция ЦТП-45 с установкой блочно-модульной котельной по ул. Шевченко, 5-Б, строительство новой газовой модульной котельной по ул. Большая Морская, 24, заменившей устаревшую встроенную котельную в жилом доме.
Мы работаем в плотном графике, но ни на один день не снижаем планку качества и безопасности. Наша цель — сдать объект в срок и обеспечить жителей Севастополя надежным и современным теплоснабжением на десятилетия вперед, — подчеркнул Михаил Чазмава.
В 2025 году параллельно с объектом на Ракетной ведутся работы по реконструкции котельной на ул. Костромская, 14. Все работы выполняются с соблюдением требований промышленной и пожарной безопасности, с применением сертифицированного оборудования и материалов, соответствующих экологическим и санитарным нормам.
