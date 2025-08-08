Новая котельная в Балаклаве обеспечит теплом почти 50 многоквартирных домов, школу и детский сад

В рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» продолжается реконструкция котельной на улице Ракетная, 10. На сегодняшний день строительные и монтажные работы выполнены на 80% и ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Окончание основных работ запланировано до конца 2025 года.

На начальном этапе специалисты подрядной организации демонтировали устаревшие резервуары для воды, которые ранее использовались в составе старой котельной.

После этого выполнена комплексная подготовка территории: пробурено свайное поле, залиты фундаментные плиты под модульную котельную и дымовую трубу.

Важнейшим этапом стало поступление и монтаж блочно-модульной котельной, состоящей из четырех блоков по 18 тонн каждый. Монтаж был проведен в сложных условиях — узкая улица, плотная застройка и наличие подземных коммуникаций. Тем не менее, благодаря высокой координации и профессионализму команды, все модули успешно установлены, подключены и подготовлены к пусконаладочным работам.

Сейчас ведутся работы по обвязке инженерного оборудования, разработке траншей под наружные сети водоснабжения и прокладке инженерных коммуникаций. Учитывая стесненные условия участка, значительная часть работ выполняется вручную, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ООО «СитиГазСтрой» Михаила Чазмава.

Новая модульная котельная — это образец современного подхода к теплоснабжению. Она полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия персонала. Работа котельной контролируется датчиками, в том числе погодозависимой автоматикой, которая самостоятельно регулирует подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Все ключевые параметры — давление, температура, состояние оборудования — в режиме реального времени передаются на центральный сервер аварийно-диспетчерской службы. Система видеонаблюдения и датчики проникновения обеспечивают безопасность объекта от несанкционированного доступа.

По словам главного специалиста Единой дирекции капитального строительства Евгении Шиндак, реконструкция котельной на ул. Ракетная, 10 — это не просто техническое обновление. Это прямое улучшение качества жизни тысяч севастопольцев. После ввода в эксплуатацию объект обеспечит стабильное и эффективное теплоснабжение около 50 многоквартирных домов, а также школу и детский сад в микрорайоне.

Новая котельная позволит: