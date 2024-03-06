Новая криминальная «профессия» — дроппер. А по сути «козел отпущения», в Крыму подтверждают

В Крыму прокуратура взыскивает с дроппера 100 тыс. рублей, которые жительница региона перевела на счет мошенников. Стоп… А кто такой этот самый дроппер. Все просто – это подставное лицо, на которое открывают банковские счета и оформляют банковские карты. Услугами дропперов активно пользуются разнообразные онлайн-мошенники. Удобно, безопасно, а в случае чего, отвечать тому, на чье имя все и оформлено. А именно – дропперу. Опасная профессия? Наши люди на опасности чихать хотели. По оценкам «Сбербанка», в стране порядка полумиллиона дропперов, и число это постоянно растет. В чем выгода? За участие в финансовой афере дроппер получает процент от обналиченной суммы (как курьеры – от 7 до 10%). Чаще всего быть дропперами соглашаются (по сведениям sovcombank.ru): студенты, мигранты из деревень, маленьких городов, иммигранты из других стран, обычно экономически неразвитых, другие уязвимые слои населения (сироты, многодетные семьи, безработные).

Впрочем, суды не обращают внимание на все жизненные проблемы дропперов. Участвовать в сомнительных финансовых схемах – их выбор. Попался – отвечай. Чаще всего – рублем.

Прокуратурой Нижнегорского района приняты меры по защите прав потерпевшей по уголовному делу о хищении денежных средств с использованием телекоммуникационных средств связи. Установлено, что 59-летняя потерпевшая, введённая в заблуждение в ходе телефонного разговора с мошенниками, перевела на указанный преступником банковский счет 99 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по данному факту, был установлен владелец банковского счета, на который потерпевшая перевела денежные средства. Им оказалась 21-летняя жительница города Вологды – дроппер, передавшая злоумышленникам банковскую карту и пароли от нее. Реализуя весь комплекс представленных прокуратуре полномочий, прокуратурой установлены полные анкетные данные дроппера, а также более 30 банковских счетов, открытых на ее имя, — сообщили в прокуратуре.

С целью защиты прав потерпевшей прокурор направил в Вологодский городской суд Вологодской области исковое заявление в ее интересах о взыскании с дроппера неосновательного обогащения на сумму 99 тыс. рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 10 тыс. рублей. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в суде.