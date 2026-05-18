Новая приманка мошенников, которой россиян заманивают на фишинг-сайты — «скрытые подписки»

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, связанную с якобы «скрытыми подписками» и автоматическими списаниями средств. Злоумышленники рассылают гражданам электронные письма или SMS с предупреждением о подключенных платных сервисах и предложением срочно отменить подписку, чтобы избежать списания денег.

Как правило, в сообщении содержится ссылка, которая якобы ведет на страницу управления подписками. На деле пользователь попадает на фишинговый сайт, визуально имитирующий банковское приложение, платежную систему или популярный онлайн-сервис. Далее жертву просят ввести данные карты или авторизоваться в аккаунте, после чего информация оказывается у мошенников.

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что мошенники активно используют тревожные сценарии и страх потерять деньги.

Это классический пример социальной инженерии, когда человека пытаются вывести из равновесия сообщением о якобы срочном списании средств. Расчет делается на то, что пользователь начнет действовать быстро и перейдет по ссылке, не проверяя источник сообщения, — пояснил Немкин.

По словам депутата, подобные схемы становятся все более убедительными, поскольку злоумышленники копируют интерфейсы известных сервисов и используют узнаваемую стилистику банковских уведомлений.

Сегодня фишинговые страницы могут практически не отличаться от настоящих сайтов банков или цифровых платформ. Пользователь видит привычный логотип, знакомый дизайн и теряет бдительность. Именно поэтому нельзя переходить по ссылкам из сообщений о “подозрительных подписках” или “срочных списаниях”, — подчеркнул Немкин.

Он также напомнил, что проверить наличие подписок можно исключительно через официальные приложения и личные кабинеты самих сервисов, а также через настройки магазинов приложений.

Если вам сообщают о неизвестной подписке, ни в коем случае не вводите данные карты на сторонних страницах. Все действия по отключению сервисов нужно выполнять только через официальные приложения или сайты. Дополнительная осторожность сегодня — один из главных инструментов цифровой безопасности, — заключил депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

