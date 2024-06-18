Новая ротонда Екатерининского сада в Симферополе почти готова — идет монтаж крыши

В Симферополе продолжаются благоустройство Центрального парка культуры и отдыха «Екатерининский сад». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Сегодня подрядной организацией проводится работа по монтажу крыши обновленной ротонды. Обновленная ротонда состоит из 8 колонн высотой 3,3 метра, с диаметром купола 4,8 метра, — сообщили в администрации крымской столицы.

Кроме того, в парке уже обновили 5 000 квадратных метров плиточного покрытия, выполняется замена инженерных сетей, завершается ремонт трибун спортивной площадки, а также проведены работы по установке бордюрного камня.

Фото: администрация Симферополя.