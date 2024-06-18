Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Новая ротонда Екатерининского сада в Симферополе почти готова — идет монтаж крыши
актуально в республике
Новая ротонда Екатерининского сада в Симферополе почти готова — идет монтаж крыши

Новая ротонда Екатерининского сада в Симферополе почти готова — идет монтаж крыши

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:55 18.06.2024

В Симферополе продолжаются благоустройство Центрального парка культуры и отдыха «Екатерининский сад». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Новая ротонда Екатерининского сада в Симферополе почти готова - идет монтаж крыши

Сегодня подрядной организацией проводится работа по монтажу крыши обновленной ротонды. Обновленная ротонда состоит из 8 колонн высотой 3,3 метра, с диаметром купола 4,8 метра, — сообщили в администрации крымской столицы.

Новая ротонда Екатерининского сада в Симферополе почти готова - идет монтаж крыши

Кроме того, в парке уже обновили 5 000 квадратных метров плиточного покрытия, выполняется замена инженерных сетей, завершается ремонт трибун спортивной площадки, а также проведены работы по установке бордюрного камня.

Узнайте больше:  С начала весны в парках Симферополя высадили 23 тысячи цветов

Новая ротонда Екатерининского сада в Симферополе почти готова - идет монтаж крыши

Фото: администрация Симферополя.

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.