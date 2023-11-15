Новая выставка с 3D-технологиями «Архитектура античного Боспора» создается в керченском Лапидарии

Работы по проекту реализуются в рамках гранта Президента РФ.

В музее каменных древностей Керчи (Лапидарии) проводятся работы по созданию новой музейной экспозиции «Архитектура античного Боспора» с применением 3D-технологий. Работы реализуются в рамках гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Для сотрудников Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника это первый опыт работы по такому гранту. Грант получила заведующая Лапидарием Нина Кучеревская. Проект задуман как синтез виртуальной экспозиции и показа подлинных музейных предметов. Экспонаты — архитектурные детали, открытые в результате раскопок античных городищ, объединившихся в могущественное Боспорское царство со столицей Пантикапеем, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Собрание архитектурных деталей в лапидарной коллекции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, насчитывающее более 500 экземпляров, по праву считается одним из самых богатых. Эти памятники содержат многогранную информацию об истории форм, способов жизнедеятельности боспорских греков и помогают воссоздать картину античной культуры, важной частью которой является архитектура Боспора.

Новизна экспозиции, создаваемой по гранту, состоит в применении цифровых технологий. Специалист по 3D-моделированию, доцент одного из ведущих вузов Москвы выполняет 3D-сканирование 40 музейных предметов. Цифровые копии экспонатов будут демонстрироваться на экране монитора информационного терминала, каждая модель будет сопровождаться статьей каталога.

Новая музейная экспозиция «Архитектура античного Боспора» откроется 28 ноября.