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Новеллы законодательства в сфере классификации средств размещения - что нужно знать отельерам Крыма
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Новеллы законодательства в сфере классификации средств размещения — что нужно знать отельерам Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 17.04.2025

В рамках отраслевого форума-выставки «ТуризмЭкспоКрым» депутат Государственной Думы заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач и министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий разъяснили отельерам Крыма новеллы в законодательстве в сфере классификации средств размещения.

Как отметила Татьяна Лобач,  законопроект «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» претерпел большие изменения со времени принятия его в первом чтении и сейчас он находится на рассмотрении Государственной Думы в следующем чтении. По ее словам, главной задачей при принятии закона является соблюдение прав добросовестных предпринимателей, которые платят налоги, но пока ограничены в мерах поддержки государства, рекламы, работы с туроператорами. Также важно прислушаться к мнению регионов, планирующих участие в эксперименте, список которых в законопроекте значительно расширен.

Сергей Ганзий проинформировал о том, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон  «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который предусматривает новую двухэтапную систему классификации средств размещения, и до 1 сентября 2025 года все гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги должны включить свои данные в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии (пройти этап «Самооценка»). На втором этапе для получения категории (звездности) средства размещения обращаются в дальнейшем в аккредитованные организации. В Реестр автоматически уже включены 858 средств размещения Республики Крым, однако, проблемными для многих еще остаются вопросы механики включения в Реестр, ведение которого осуществляет Росаккредитация. При этом порядка 9 тысяч гостевых домов в Крыму еще ждут принятия законопроекта о своем статусе.

Значительные нововведения в законодательстве для индустрии гостеприимства трансформируют рынок и призваны его систематизировать и легализовать. Это масштабная гармоничная интеграция малых средств размещения в правовое поле, которую мы должны пройти вместе. Министерство курортов и туризма Республики Крым как региональный исполнительный орган власти наделено контрольно-надзорными функциями и осуществляет координацию классификации средств размещения. По всем вопросам можно обращаться в министерство и получить ответы на возникающие  вопросы, — отметил министр.

Заместитель генерального директора Федерального автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» Александр Андринатьев призвал крымские средства размещения активнее проходить самооценку, что будет, в том числе, в дальнейшем отражаться на рейтинге регионов, рассказал о  работе в системе ФГИС «Гостеприимство» и отметил ключевые ошибки при подключении в реестр, разъяснил какие сведения будут считаться недостоверными. Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года агрегаторы бронирования гостиниц будут не в праве размещать на своих сайтах сведения о не вошедших в реестр отелях.

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Ознакомиться с разъяснениями можно здесь.

В экспертном обсуждении приняли участие представители администраций курортных регионов Крыма, турагрегаторов, более 200 представителей малого и среднего бизнеса, руководители отраслевых общественных организаций в сфере туризма, предприниматели, осуществляющие услуги размещения, для которых нововведения в законодательстве являются основополагающими, так как это в основном семейный бизнес. Представителями общественных организаций были внесены ряд предложений и замечаний, которые планируется включить в предложения от Республики Крым в адрес Министерства экономического развития РФ для внесения поправок в законопроект  «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов».

Форум продолжит свою работу 17 и 18 апреля в ГК Ялта-Интурист.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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