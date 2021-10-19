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Новичковая "ЛизаАлерт" продолжает свое путешествие по Крыму! И следующий город на нашем маршруте - Судак. Хотите узнать о том, как искать, где искать, когда искать, чем вообще можно быть полезным? Приходите и мы расскажем о работе нашего отряда. Объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают виды поисков. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы. Встречаемся с вами 23 октября 2021 года в 17:00 по адресу г.Судак, Восточное шоссе, 7, автошкола "АВТО ГАРАНТ". Ориентировочная продолжительность встречи - 2 часа. Регистрация обязательна: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEwhSteLy69.. (чтобы мы понимали количество нужных мест. Если возникают проблемы с регистрацией - обращаться к ответственному за мероприятие). Ответственный за мероприятие: Ольга Халиляева https://vk.com/id296515098 Отряд выражает огромную благодарность автошколе "АВТО ГАРАНТ" (https://vk.com/avtogarant_drivingschool_sudak) за предоставленное помещение! Спасибо за вашу отзывчивость, за ваш вклад в такое важное для нас дело! Ваша помощь неоценима!

Новичковая встреча поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым — Судак, 23 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 19:45 19.10.2021

Новичковая «ЛизаАлерт» продолжает свое путешествие по Крыму. И следующий город на маршруте — Судак.

Хотите узнать о том, как искать, где искать, когда искать, чем вообще можно быть полезным? Приходите и мы расскажем о работе нашего отряда. Объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают виды поисков.  Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы.  Встречаемся с вами 23 октября 2021 года в 17:00 по адресу г.Судак, Восточное шоссе, 7, автошкола «АВТО ГАРАНТ». Ориентировочная продолжительность встречи — 2 часа, — отмечают в отряде.

Регистрация обязательна: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEwhSteLy69 (чтобы в отряде понимали количество нужных мест. Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятие).  Ответственный за мероприятие:  Ольга Халиляева https://vk.com/id296515098

Новичковая "ЛизаАлерт" продолжает свое путешествие по Крыму! И следующий город на нашем маршруте - Судак. Хотите узнать о том, как искать, где искать, когда искать, чем вообще можно быть полезным? Приходите и мы расскажем о работе нашего отряда. Объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают виды поисков. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы. Встречаемся с вами 23 октября 2021 года в 17:00 по адресу г.Судак, Восточное шоссе, 7, автошкола "АВТО ГАРАНТ". Ориентировочная продолжительность встречи - 2 часа. Регистрация обязательна: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEwhSteLy69.. (чтобы мы понимали количество нужных мест. Если возникают проблемы с регистрацией - обращаться к ответственному за мероприятие). Ответственный за мероприятие: Ольга Халиляева https://vk.com/id296515098 Отряд выражает огромную благодарность автошколе "АВТО ГАРАНТ" (https://vk.com/avtogarant_drivingschool_sudak) за предоставленное помещение! Спасибо за вашу отзывчивость, за ваш вклад в такое важное для нас дело! Ваша помощь неоценима!

Новичковая встреча поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Крым - Судак, 23 октября

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