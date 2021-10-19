Новичковая встреча поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым — Судак, 23 октября

Новичковая «ЛизаАлерт» продолжает свое путешествие по Крыму. И следующий город на маршруте — Судак.

Хотите узнать о том, как искать, где искать, когда искать, чем вообще можно быть полезным? Приходите и мы расскажем о работе нашего отряда. Объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают виды поисков. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы. Встречаемся с вами 23 октября 2021 года в 17:00 по адресу г.Судак, Восточное шоссе, 7, автошкола «АВТО ГАРАНТ». Ориентировочная продолжительность встречи — 2 часа, — отмечают в отряде.