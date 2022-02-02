Новое оборудование позволило хирургам первой городской больницы Севастополя впервые провести сложную операцию

Хирурги первой городской больницы Севастополя впервые провели сложную операцию по стентированию желудка. Это стало возможным благодаря недавнему поступлению нового оборудования – видеоэндоскопической стойки и С-дуги для проведения рентген-ассистированных исследований и операций.

Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на нарушение глотания. В ходе обследования специалисты выявили опухолевое поражение лимфоузлов средостения со сдавлением пищевода. Обычно при таких диагнозах проводится гастростомия: в желудок устанавливается фиксированная трубка, которая выводится на брюшную стенку. Через эту трубку больной вынужден питаться постоянно, что значительно ухудшает качество жизни. Поступление в городскую больницу №1 современного оборудования позволило хирургам применить новые методики лечения. При помощи видеогастроскопа и специальной системы доставки в сужение пищевода специалисты установили саморасширяющийся стент, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Операция прошла успешно, через несколько дней пациентка вернулась к нормальному питанию и была выписана домой.

Спектр операций с использованием нового оборудования будет расширяться. В ближайшее время хирурги первой горбольницы планируют проводить стентирование при доброкачественных и опухолевых сужениях в других отделах желудочно-кишечного тракта – при стенозах желчных протоков и стенозах кишечника.