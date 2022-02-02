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Новое оборудование позволило хирургам первой городской больницы Севастополя впервые провести сложную операцию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Новое оборудование позволило хирургам первой городской больницы Севастополя впервые провести сложную операцию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:33 02.02.2022

Хирурги первой городской больницы Севастополя впервые провели сложную операцию по стентированию желудка. Это стало возможным благодаря недавнему поступлению нового оборудования – видеоэндоскопической стойки и С-дуги для проведения рентген-ассистированных исследований и операций.

Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на нарушение глотания. В ходе обследования специалисты выявили опухолевое поражение лимфоузлов средостения со сдавлением пищевода. Обычно при таких диагнозах проводится гастростомия: в желудок устанавливается фиксированная трубка, которая выводится на брюшную стенку. Через эту трубку больной вынужден питаться постоянно, что значительно ухудшает качество жизни. Поступление в городскую больницу №1 современного оборудования позволило хирургам применить новые методики лечения. При помощи видеогастроскопа и специальной системы доставки в сужение пищевода специалисты установили саморасширяющийся стент, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Операция прошла успешно, через несколько дней пациентка вернулась к нормальному питанию и была выписана домой.

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Спектр операций с использованием нового оборудования будет расширяться. В ближайшее время хирурги первой горбольницы планируют проводить стентирование при доброкачественных и опухолевых сужениях в других отделах желудочно-кишечного тракта – при стенозах желчных протоков и стенозах кишечника.


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