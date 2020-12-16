Новогоднее чудо для маленького крымчанина — поклонника железной дороги

«Крымская железная дорога» приняла участие в предновогоднем благотворительном марафоне «Чудо – ангелу». Проект организован в поддержку общественной организации «Особые дети», объединяющей севастопольских родителей детей-инвалидов.

Мечтой 11-тилетнего Максима Волосянского было путешествие по железной дороге в кабине машиниста. 11 декабря его желание осуществилось. В исполнении мечты Максима приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и и.о. генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» Геннадий Фролов, — сообщает пресс-служба «Крымской железной дороги» (КЖД).

На днях Максим получил именной билет на поездку в кабине машиниста нового электропоезда ЭП2Д, следующего по маршруту «Севастополь – Евпатория». На участке пути от Севастополя до Бахчисарая он исполнял роль помощника машиниста и под руководством Геннадия Фролова помогал локомотивной бригаде осуществлять движение электропоезда строго по расписанию.

С неподдельным любопытством Максим изучал пульт управления, расспрашивал о работе железной дороги, тоннелях и мостах, интересовался деталями работы машинистов и их помощников. На память о поездке руководитель ФГУП «КЖД» подарил мальчику форменную кепку машиниста, железнодорожные сувениры и символ путешествий в поезде – подстаканник с хрустальным стаканом, — отметили в КЖД.

По прибытию на станцию Бахчисарай мальчика ждал приятный сюрприз – он получил фотографию с Михаилом Развожаевым и Геннадием Фроловым, сделанную в кабине машиниста.

Фото и материалы: пресс-служба КЖД.