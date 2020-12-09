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Новогодние утренники в Крыму пройдут не только без Дедов Морозов, но и без… родителей детей
Фото: https://ds114sar.schoolrm.ru/

Новогодние утренники в Крыму пройдут не только без Дедов Морозов, но и без… родителей детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 12:48 09.12.2020

Как мы уже сообщали, новогодние утренники в детских садах и школах Крыма будут проходить без «посторонних» (актеров, гостей, Дедов Морозов, Снегурочек и прочих персонажей, а также фотографов, операторов и «массовиков-затейников»). Сегодня Роспотребндзор уточнил: и без родителей!

Участились обращения родителей, они просят разрешения присутствовать на утренниках. Однозначно это прописано в указе и мнение специалистов службы такое, что утренники, проводятся исключительно внутри групповой ячейки без присутствия родителей, без присутствия посторонних фотографов и без присутствия посторонних Дедов Морозов. Для того, чтобы у маленьких жителей полуострова был праздник, было принято такое решение. Другой вариант невозможен, к сожалению, – заявила Пеньковская.

Кто будет снимать утренник «на память»? Власти говорят, педагоги и воспитатели

Каждый родитель хочет как-то запечатлеть каждый утренник, каждый шаг своего ребенка. И у меня вчера было обращений масса. Все это понимаем, это делается не из вредности, а это просто необходимая мера. Надо просто поговорить, чтобы педагоги отсняли все мероприятия и потом разослали родителям, — сказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Примета времени: педагоги осваивают новые профессии – актеров и видеоопраторов.

 

Новогодние утренники в Крыму пройдут не только без Дедов Морозов, но и без… родителей детей

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