Новосибирец купил участок в Ялте и решил осмотреть его, используя квадрокоптер. История закончилась не очень хорошо

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Ялте, которые выявили 37-летнего жителя Новосибирска. Правонарушитель пояснил, что ранее приобрел в Ялте земельный участок и для того, чтобы детально осмотреть территорию и оценить возможности для строительства, он запустил квадрокоптер. Новосибирец не знал о действующем запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов в данной местности, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.

В соответствии с пунктом 2-2 Указа Главы Республики Крым от 09.09.2022 г. № 214-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 24.02.2022 г.№ 32-У» на всей территории Республики Крым введен запрет на запуск беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами.

В отношении правонарушителя был составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Полиция напоминает о важности соблюдения законодательства Российской Федерации, регулирующего использование беспилотных летательных аппаратов. Даже в случае отсутствия злого умысла, незнание закона не освобождает от ответственности. Владельцам квадрокоптеров следует быть осведомленными о действующих правилах и ограничениях, чтобы избежать неприятных последствий.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым