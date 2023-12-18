Новосибирск – базар, вокзал и Федорова баня… В путешествие в главный город Сибири

Туристическая поездка в Новосибирск — чем славится этот город, и что посмотреть? Сразу скажем, что выражение «Новосибирск — это базар, вокзал и Фёдорова баня» — вовсе не «придумка». Лет сто назад этот город Сибири так в основном и характеризовали. Да и сейчас так поговаривают знатоки истории. Это отсылка к известной общественной бане, построенной здесь в начале 20 века по инициативе местного предпринимателя Александра Федорова. Баня долгое время была популярным местом для встреч, общения и отдыха горожан. Но, к слову, хоть и времена-то нынче уже другие, а бани в Новосибирске по-прежнему весьма популярные места отдыха, колоритные да самобытные и на любой вкус. С бассейнами, купелями, с вениками или с сухим паром — традиционные сауны здесь также популярная история.

Чем ещё славен современный Новосибирск? Где точно стоит побывать: