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Новосибирск – базар, вокзал и Федорова баня… В путешествие в главный город Сибири
фото: pikist.com

Новосибирск – базар, вокзал и Федорова баня… В путешествие в главный город Сибири

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:38 18.12.2023

Туристическая поездка в Новосибирск — чем славится этот город, и что посмотреть? Сразу скажем, что выражение «Новосибирск — это базар, вокзал и Фёдорова баня» — вовсе не «придумка». Лет сто назад этот город Сибири так в основном и характеризовали. Да и сейчас так поговаривают знатоки истории. Это отсылка к известной общественной бане, построенной здесь в начале 20 века по инициативе местного предпринимателя Александра Федорова. Баня долгое время была популярным местом для встреч, общения и отдыха горожан. Но, к слову, хоть и времена-то нынче уже другие, а  бани в Новосибирске по-прежнему весьма популярные места отдыха, колоритные да самобытные и на любой вкус. С бассейнами, купелями, с вениками или с сухим паром — традиционные сауны здесь также популярная история.

Чем ещё славен современный Новосибирск? Где точно стоит побывать:

  • Академгородок: это научный центр, где расположены многочисленные научные институты и университеты.
  • Зоопарк: Новосибирский зоопарк славится своей большой коллекцией животных и активной научной деятельностью.
  • Октябрьская площадь и пешеходная улица Красный проспект: это центральные места города, где можно насладиться архитектурой, магазинами и ресторанами.
  • Новосибирский государственный музей: он предлагает увлекательные экспозиции по истории и культуре региона.
  • Театр оперы и балета: это культурное сердце города, где можно насладиться высококачественными представлениями.

Отметим и такой факт: Новосибирск активно фигурирует в числе популярных городов, когда речь заходит о праздновании встречи Нового года. А как же? Это же Сибирь! Настоящая зима, которая, собственно, и обеспечивает то самое новогоднее волшебство.

Несколько факторов, которые могут сделать поездку на Новый год в Новосибирск интересной:

  • праздничная атмосфера: город традиционно оформляют к праздникам весьма красочно. Улицы «одеваются» в световые гирлянды, украшаются  елками и новогодними инсталляциями.
  • праздничные мероприятия? Самые разнообразные. Это и концерты, и фееричные представления в духе «лочка — гори!», и и массовые гуляния.
  • Традиционные обычаи: в Новосибирске можно познакомиться с традиционными русскими новогодними обычаями.
  • Специфический климат: Новосибирск находится в Сибири, поэтому по-настоящему зимняя атмосфера с снегом и морозами, разумеется, обеспечены.

Однако стоит помнить, что температуры в зимний период в Новосибирске могут быть довольно низкими, и следует быть готовыми к холодам. Бани здесь, кстати, точно в помощь — из снегов да в тёплые купели с вениками и паром… Ни это ли волшебная новогодняя сказка? Но новосибирцы всегда предупреждают: бронировать бани, когда речь заходит о датах праздничных, стоит заранее. Место, знаете ли вы, очень востребованное для свободного время препровождения.

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