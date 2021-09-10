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Новости капитала: названы регионы России, где живет больше всего долларовых миллионеров
Иллюстрация: businessman.ru

Новости капитала: названы регионы России, где живет больше всего долларовых миллионеров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 10.09.2021

У Крыма есть потенциал.

Московская школа управления «Сколково» оценила распределение долларовых миллионеров по регионам России по новой методике с использованием, в частности, косвенных показателей — наличие дорогого жилья и автомобилей, числа привилегированных клиентов банков. Согласно данным доклада, который цитирует ТАСС, Московский регион лидирует, в стране есть регионы «скрытого богатства», а на деньги с территорий опережающего развития остаются в регионе.

Мы решили исследовать связь между числом миллионеров в российских регионах и несколькими макропеременными (в частности, валовый региональный продукт; число люксовых автомобилей; число объявлений о продаже жилья дороже 10 млн. рублей, — говорится в докладе.

Наибольшее число миллионеров, 104,5 тыс. в Москве и Московской области. Это 42% от их общего числа.13,3% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, около 4,5% в Краснодарском крае. При этом число богатых людей растет в Краснодарском крае, Татарстане, Нижегородской и Челябинской областях, падает в Воронежской.

Регионами «скрытого богатства» авторы доклада называют Краснодарский край, Ростовскую область и Ставропольский край, где непропорционально высока доля люксовых автомобилей.

При этом на территорих опережающего развития (Крым, Калининградская область, Приморский край), согласно данным исследования, бенефициарами налоговых льгот в данных регионах является широкий круг лиц, а создаваемый благодаря им валовый региональный проект (ВРП) остается в регионе.

Получившие преференциальный режим форпосты России на Тихом океане, Балтийском и Черном морях, демонстрируют высокий уровень деловой активности. Их доля в юридических лицах заметно опережает вес в иных показателях. При этом доля регионов в ВРП равна их доле в люксовых автомобилях, — говорится в докладе.

 

Новости капитала: названы регионы России, где живет больше всего долларовых миллионеров

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