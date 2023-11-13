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Новшества с 13 ноября 2023 года: предстоящее исключение из ЕГРЮЛ и регистрация ИП
иллюстрация: artofit.org

Новшества с 13 ноября 2023 года: предстоящее исключение из ЕГРЮЛ и регистрация ИП

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:31 13.11.2023

Налоговая станет включать в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о предстоящем исключении любых компаний и ИП из соответствующих реестров. Сейчас в ЕГРЮЛ вносят такие данные только о компаниях из числа малого и среднего бизнеса, а в ЕГРИП подобную информацию не отражают.

Установят правила подачи в инспекцию возражений против предстоящего исключения организации из ЕГРЮЛ по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Кредиторы таких компаний и ряд иных лиц смогут направить или представить возражения не позже полугода со дня публикации решения о предстоящем исключении.

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Аналогичный порядок введут для ИП.

Из перечня документов, которые нужны для регистрации ИП, исключат копию основного документа гражданина РФ.

Есть и другие поправки.

Документ: Федеральный закон от 02.11.2023 N 519-ФЗ

источник: Нотариальная палата Севастополя

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