Новшества с 13 ноября 2023 года: предстоящее исключение из ЕГРЮЛ и регистрация ИП

Налоговая станет включать в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о предстоящем исключении любых компаний и ИП из соответствующих реестров. Сейчас в ЕГРЮЛ вносят такие данные только о компаниях из числа малого и среднего бизнеса, а в ЕГРИП подобную информацию не отражают.
Установят правила подачи в инспекцию возражений против предстоящего исключения организации из ЕГРЮЛ по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Кредиторы таких компаний и ряд иных лиц смогут направить или представить возражения не позже полугода со дня публикации решения о предстоящем исключении.
Аналогичный порядок введут для ИП.
Из перечня документов, которые нужны для регистрации ИП, исключат копию основного документа гражданина РФ.
Есть и другие поправки.
Документ: Федеральный закон от 02.11.2023 N 519-ФЗ
источник: Нотариальная палата Севастополя
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