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Новую трассу от Симферополя до Скворцово сдадут раньше срока, а в Саках  дорогу расширят до четырех полос

Новую трассу от Симферополя до Скворцово сдадут раньше срока, а в Саках дорогу расширят до четырех полос

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:43 19.08.2020

Министр транспорта РК Сергей Карпов проверил ход строительства дороги «Симферополь — Евпатория — Мирный» до пересечения с трассой «Таврида». Работы, по его словам, ведутся на должном уровне и с соблюдением сроков. Первую очередь дороги – от Симферополя до Скворцово – строит компания «Центродорстрой», ввод ее в эксплуатацию запланирован на сентябрь следующего года. По словам Карпова, подрядчик закончит работы раньше.

К следующему сезону, немного досрочно, мы откроем четырехполосный участок трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный», до села Скворцово. В 2021 году начнем строительство второго этапа – от Скворцово до самой Евпатории, – рассказал Карпов.

Работы здесь ведутся с февраля 2018 года, их стоимость — 8 млрд. рублей.

Четырехполосной трасса будет и дальше, до Евпатории точно. Важно, что и в Саках, где каждое лето – пробки, также будет по две полосы в каждую сторону движения.

По Сакам проект в экспертизе. Мы предусмотрели в рамках капитального ремонта расширение дороги до четырех полос с организацией транспортных развязок в одном уровне и тем самым избежали пересечения светофорных объектов, – рассказал в интервью «Интерфаксу» крымский министр.

Новую трассу от Симферополя до Скворцово сдадут раньше срока, а в Саках  дорогу расширят до четырех полос

Фото: минтранс РК.

Новую трассу от Симферополя до Скворцово сдадут раньше срока, а в Саках дорогу расширят до четырех полос

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