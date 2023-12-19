Новую дорогу из Херсонской области в Крым планируют проложить по участку Арабатской стрелки

Новую дорогу из Херсонской области по Арабатской стрелке намерены проложить по части косы, которая относится к Республике Крым. Об этом, со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщает ХАН.
Речь идет о дороге по той части Арабатской стрелки, что входит в состав Республики Крым, — сказал он.
Сальдо уточнил, что «пока эта идея находится на стадии проработки».
В конце августа губернатор сообщал, что на южной части Арабатской стрелки для создания альтернативного пути из Херсонской области в Крым нужно проложить более 100 км дороги. Это разгрузит трассы северного и центрального Крыма.
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С тегами: Крым и Россия