Новые автобусы выйдут на четыре маршрута в Большой Ялте

В Ялте распределили новые автобусы. Они выйдут на муниципальные маршруты: № 15 («ул. Сеченова — ул. Дзержинского»), № 2 («Гурзуф, поликлиника – Краснокаменка, ул. Центральная – ГК «Кипарисный»), № 131 («Ялта, автовокзал – Краснокаменка – «Артек» — Кипарисное – Гурзуф») и №122 («Ялта, ул. Гоголя, 24 – Кореиз, сан. «Буревестник»»).

В первую очередь обращаю внимание на оснащение автобусов валидаторами. И, конечно же, нужно учитывать, что есть пригородные маршруты и в тарифной сетке разная цена – данная информация должна быть на видном месте, так же как и информация о водителях — люди хотят знать, кто именно их везет, — подчеркнул депутат Ялтинского городского совета Сергей Епик.

В свою очередь руководитель Гаспринского территориального органа Сергей Гуров, отметил, что новый подвижной состав значительно лучше, чем тот, что обслуживал регион ранее.

По результатам осмотра рабочая группа определила, что транспортные средства соответствуют требованиям.

Возраст представленных транспортных средств не превышает 4 лет. Машины оборудованы системами ГЛОНАСС, АСОП и валидаторами, — отметили в администрации Ялты.

Всего в рамках муниципальных контрактов уже обслуживаются маршруты №12, №18, №21, №128, №133, №138 (ООО «Ялтабус»), №14, №103, №106, №109, № 129, № 130 (ООО «Ялтатрансавто»), № 115 (ГУП РК «Крымтроллейбус»), №7, №8, №9, №19 №24, №135 (ООО «Евротранс»).

Фото: администрация Ялты.