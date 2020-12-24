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Новые «коронавирусные ограничения» в Крыму: под удар попали фуд-корты, презентации и... опять корпоративы
Фото: nicolasdebraypointcom, pixabay.com

Новые «коронавирусные ограничения» в Крыму: под удар попали фуд-корты, презентации и… опять корпоративы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:37 24.12.2020

Глава РК  Сергей Аксёнов внес изменения в Указ о режиме «повышенной готовности» в Крыму. В нем – удар по фуд-кортам, ограничения в работе общепита и запрет массовых мероприятий в торговых центрах. Соответствующий документ опубликован на портале Совмина РК.

Указ

В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку, организацию и проведение массовых мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные мероприятия), проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме, – говорится в Указе.

Предпринимателям предписано ограничить количество посадочных мест в организациях питания на 50% и обеспечить дистанцию между столиками в 2 метра.

Еще одно изменение предусматривает полный запрет на проведение корпоративов. То есть, не только по ночам, а в принципе.

Работодателям запретить проведение корпоративных мероприятий, в том числе по месту осуществления деятельности в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах, – уточняется в Указе.

Кроме того, согласно документу, все дома-интернаты в Крыму переходят в режим полной изоляции до конца 2021 года.

Новые «коронавирусные ограничения» в Крыму: под удар попали фуд-корты, презентации и... опять корпоративы

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