Новые объекты Центра спортивной подготовки сборных команд России в Алуште оказались в поле зрения Президента

Мероприятие состоялось под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина на полях XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

В ходе своего доклада Сергей Аксёнов сообщил об открытии в городе Алуште новых объектов ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский».

Это большое и радостное событие для всех крымчан. Центр спортивной подготовки сборных команд по различным видам спорта работает в Крыму с 1956 года. С моего первого визита сюда в 1990 году здесь произошли колоссальные изменения. По Вашему поручению, Владимир Владимирович, были организованы не только масштабные восстановительные работы, но и создан ряд современных, отвечающих всем стандартам и требованиям объектов, включая универсальный олимпийский бассейн и медико-восстановительный центр, – проинформировал Глава Крыма.

В настоящее время, помимо упомянутых бассейна и медико-восстановительного центра, в комплекс Тренировочного центра входят крытые универсальные площадки, теннисные корты с грунтовым покрытием, два современных физкультурно-оздоровительных комплекса, хореографические залы, залы единоборств, зал тяжелой атлетики, три тренажерных зала, футбольное поле с искусственным покрытием, другое.

Как отметил Сергей Аксёнов, «Крымский» в полном объеме оснащен необходимой техникой и инвентарем, а трудится в учреждении подготовленный и профессиональный коллектив.

Очень важно, что в центре смогут тренироваться не только спортсмены со всей страны, но и крымчане. У нас есть возможность организовать занятия для ребят из наших спортивных школ на бесплатной основе. Это без преувеличения колоссальный подарок для всех жителей республики. Хотелось бы выразить признательность Президенту Владимиру Владимировичу Путину, Правительству РФ в лице вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко, Министерству спорта России и лично Михаилу Владимировичу Дегтяреву за всестороннюю поддержку в реализации государственных программ в Крыму, за постоянное внимание и огромную помощь в развитии спортивной инфраструктуры, – поблагодарил Глава республики.

Затем Президент Владимир Путин пообщался со спортсменами, уже занимающимися на базе центра «Крымский», пожелал им удачи и свершений.

В видеоконференции приняли участие представители руководства и спортсмены из Республики Бурятия, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Оренбургской области, другие.

СПРАВКА. ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» создан в рамках федеральной целевой программы за счет средств федерального бюджета. Единовременная пропускная способность объекта – 393 человека в смену. В рамках содействия в организации занятий региональным спортшколам на базе комплекса занимаются 150 детей. Медико-восстановительный центр «Крымского» в свою очередь обеспечивает диагностику, лечение, восстановление и реабилитацию членов сборных и паралимпийских команд России, а также других нуждающихся социальных групп, включая участников специальной военной операции.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым