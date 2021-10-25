Новые правила посещения: в Херсонес Таврический можно будет попасть только при наличии QR-кода

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года в Херсонесе Таврическом на период нерабочих дней в октябре – ноябре начинают действовать новые правила посещения.

Попасть на территорию музея-заповедника, принять участие в экскурсии, увидеть постоянные и временные экспозиции с 30 октября по 7 ноября можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесённого заболевания, или отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного за сутки до визита в учреждение культуры. Вместе с этими документами посетителям Херсонеса Таврического также необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность. На входе будет осуществляться замер температуры. Обращаем ваше внимание, что во время прохождения обзорного и тематических маршрутов, осмотра залов и достопримечательностей на территории музея-заповедника гости должны быть в масках, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

При этом на экскурсии могут находиться не более 15, а в экспозиционных и выставочных помещениях – не более 25 человек.

Посещение Херсонеса Таврического лицами, не достигшими возраста 18 лет, допускается при наличии средств индивидуальной защиты (масок или респираторов).

Просим вас также обратить внимание на то, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе 4 ноября день открытых дверей в Херсонесе отменяется. Однако напоминаем, что в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года время работы музея-заповедника остаётся прежним. Попасть на территорию Херсонеса Таврического можно будет ежедневно с 09:00 до 17:30, — подчёркивают в музее-заповеднике.