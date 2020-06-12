Новые правила, регламентирующие работу магазинов и рынков, обнародовал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, которые осуществляют продажу пищевой продукции. Соответствующий документ опубликован на Интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Сообщается, что новые правила разработаны с целью «предотвратить возникновение и распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые связаны с реализацией пищевой продукции через торговые объекты и рынки».

Документ состоит из 11 пунктов, среди которых требования: к размещению торговых объектов и их территории, организации водоснабжения и водоотведения, организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения помещений, требования к оборудованию, инвентарю и посуде, перевозке, приему, размещению и условиям хранения пищевой продукции, условиям реализации пищевой продукции, санитарные требования к личной гигиене работников.

Среди основных требований стоит отметить наличие раковины для мытья рук в торговых палатках и киосках, а также наличие туалета поблизости от рабочего места. В магазинах продавцов обяжут соблюдать гигиенические требования по уровню шума и дезинфицировать оборудование, инвентарь, тележки, контейнеры. Над торговыми местами на открытых рынках обяжут устанавливать навесы для защиты продуктов.

Согласно документу, продавцам запрещено отпускать продукты, которые упали на пол, взвешивать продукты на весах без упаковки, выливать напитки из стаканов обратно в общую тару и продавать яйца в отделах, реализующих не упакованные производителем товары.

Рыбные магазины запретят размещать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым или административным зданиям. Уровень шума в торговых залах должен будет соответствовать гигиеническим требованиям к уровню шуму в жилых помещениях.

Кроме прочего, в объектах мелкорозничной торговли запретят торговать бахчевыми культурами (арбуз, дыня, тыква), нарезанными частями или с надрезами. Также будет запрещена продажа яиц в отделах, которые реализуют не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению.