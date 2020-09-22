Новые скважины и опреснители морской воды. Тактические решения «водной проблемы» Крыма

Ситуация с обеспечением водой Крыма контролируемая, бурятся новые скважины, которые дадут дополнительный приток. Об этом сообщил ТАСС председатель республиканского Совета министров Юрий Гоцанюк.

Ситуация с обеспечением водой в Крыму сложная, но контролируемая. Бурятся новые скважины, которые дадут дополнительный приток. При необходимости жителям осуществляется подвоз воды, а также установлены накопительные емкости. Без воды крымчане не останутся, — сказал Гоцанюк.

По его словам, сейчас проводится замена силового оборудования и насосов, что позволит обеспечить водоснабжением микрорайоны, где существует проблема с давлением воды. В частности, речь идет о микрорайоне Красная горка в Симферополе и прилегающих к ней улицах. Гоцанюк также отметил, что для обеспечения Симферополя проводятся работы по увеличению подъема воды из артезианских источников до 70 тыс. кубических метров в сутки. Это позволит дополнительно примерно на 45% обеспечить поставки питьевой воды в Симферополь.

Председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль уточнил, что водохранилища естественного стока, которые наполняются за счет осадков и рек, заполнены всего на 25%. По его словам, власти Крыма рассматривают возможность применения установок по опреснению морской воды для обеспечения населения питьевой водой.